En la comuna de Colombres, el inicio de la zafra 2026 en el Ingenio Cruz Alta estuvo marcado por un discurso con definiciones contundentes por parte de Catalina Rocchia Ferro, directora ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes. En su intervención, la empresaria apuntó directamente al Gobierno nacional al reclamar condiciones que permitan sostener la producción y el empleo en el sector.

La jornada comenzó con una misa y la bendición de frutos y herramientas de trabajo, encabezada por el sacerdote Malusi Mcanana, quien centró su mensaje en la fe, el trabajo y la esperanza. El acto fue presidido por el titular del grupo, Jorge Rocchia Ferro, junto a la vicepresidenta Catalina Lonac, y contó con la participación de autoridades provinciales, industriales, trabajadores y representantes del sector, entre ellos el secretario de Producción, Eduardo Castro.

Durante su discurso, Rocchia Ferro pidió ser escuchada por el Gobierno nacional. “Señor presidente, con todo respeto, necesitamos ser escuchados. Somos un sector que genera empleo, paga impuestos y produce”, expresó. En ese sentido, insistió en la necesidad de seguridad jurídica, acceso al financiamiento y políticas activas como la ley de biocombustibles. “No pedimos ventajas, pedimos jugar con las mismas reglas”, subrayó.

Además, advirtió sobre los riesgos de una eventual apertura de importaciones. “El fantasma del azúcar brasileño sería la ruina para el norte argentino”, afirmó, al tiempo que alertó sobre el impacto que una caída de precios tendría en cañeros e ingenios. “No somos los primos pobres. Tenemos ganas de salir adelante y de producir”, remarcó con énfasis.

En paralelo, la ejecutiva anunció nuevas inversiones para el Ingenio Cruz Alta con el objetivo de fortalecer la capacidad productiva. “Me comprometo a que terminemos la caldera y que pongamos el quinto molino”, adelantó, en referencia a obras clave para incrementar la molienda y mejorar la eficiencia industrial.

Rocchia Ferro también destacó el rol de los trabajadores dentro de la empresa. “No son empleados, son colaboradores y socios estratégicos”, sostuvo. Del acto participaron directivos del grupo, autoridades académicas, comunales y judiciales, además de cañeros, proveedores y trabajadores del sector.

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El inicio de la zafra en Cruz Alta se dio en un contexto desafiante para la agroindustria azucarera, que continúa reclamando medidas que garanticen competitividad y previsibilidad para sostener la actividad en la región.