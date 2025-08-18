Las listas competirán en Tucumán por cuatro bancas en la Cámara de Diputados; el oficialismo busca retener sus escaños y la oposición se divide en siete alternativas.

La disputa oficialista

El peronismo, a través del Frente Tucumán Primero, buscará retener sus dos escaños y avanzar por una tercera banca. Su estrategia será capitalizar la figura del gobernador Osvaldo Jaldo, diferenciándose de la gestión nacional de Javier Milei.

La oposición, con siete listas

Del lado opositor, son siete las propuestas no peronistas.

  • La Libertad Avanza apostará a la imagen del presidente Javier Milei y llevará como primer candidato a Federico Pelli, especialista en seguridad.

    MIRA TAMBIÉN

  • El Frente Unidos por Tucumán, encabezado por Roberto Sánchez, buscará renovar su banca con un discurso alternativo a las políticas nacionales y provinciales.

  • CREO intentará que Paula Omodeo conserve su lugar en Diputados.

  • Fuerza Republicana volverá a postular a Ricardo Bussi, con la meta de regresar al Congreso.

    MIRA TAMBIÉN

  • El Frente del Pueblo Unido, liderado por el exlegislador Silvio Bellomío, se presenta como una opción “anticfanatismos” y con foco en los intereses provinciales.

  • La izquierda estará representada por dos listas: el Frente de Izquierda – Unidad, con Alejandra Arréguez como cabeza, y Política para la Clase Obrera, encabezada por Raquel Grassino.

Los candidatos en Tucumán

Frente Tucumán Primero

Titulares:
1- Osvaldo Jaldo
2- Gladys Medina
3- Javier Noguera
4- Elia Fernández
Suplentes: Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse, Miguel Acevedo

MIRA TAMBIÉN

Frente Unidos por Tucumán

Titulares:
1- Roberto Sánchez
2- Micaela Viña
3- José María Canelada
4- Milagros Celiz
Suplentes: José Vera, Belén Cejas, Mario Ibrahim

La Libertad Avanza

Titulares:
1- Federico Pelli
2- Soledad Molinuevo
3- Manuel Guisone
4- Celina Moisá
Suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín, Gustavo Choua

CREO

Titulares:
1- Paula Omodeo
2- Sebastián Murga
3- Sonia Assaf
4- Gustavo “Tapita” García
Suplentes: Gimena Torres, Sergio Guerra, Belén Marcaida

MIRA TAMBIÉN

Fuerza Republicana

Titulares:
1- Ricardo Bussi
2- Sandra Orquera
3- Gerónimo Cruz Cornejo
4- Lorena Palomino
Suplentes: Lucas Nieva, Fátima Quinteros

Frente de Izquierda – Unidad

Titulares:
1- Alejandra Arréguez
2- Martín Correa
3- Clarisa “Lita” Alberstein
4- Carlos Melián
Suplentes: Gabriela Gramajo, Miguel Navarro

Frente del Pueblo Unido

Titulares:
1- Silvio Bellomío
2- María Alejandra Medina
3- Leandro Parajón
4- Daniela Huespe Homsi
Suplentes: Pedro Parra, Florencia Gutiérrez, Martín Neme

Política para la Clase Obrera

Titulares:
1- Raquel Grassino
2- Diego Carrazán
3- Alejandra del Castillo
4- José Kobak
Suplentes: Marcela López, Raúl Barrionuevo, Florencia Costilla

Diputados Elecciones Política Tucumán

Noticias relacionadas