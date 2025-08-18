Ocho listas competirán en Tucumán por cuatro bancas en Diputados En Tucumán, serán ocho las listas que se presentarán en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. La provincia renovará cuatro bancas de la Cámara de Diputados, correspondientes a los mandatos que vencen de Agustín Fernández y Elia Fernández (oficialismo provincial), y de Roberto Sánchez (UCR) y Paula Omodeo (CREO) por la oposición.

Las listas competirán en Tucumán por cuatro bancas en la Cámara de Diputados; el oficialismo busca retener sus escaños y la oposición se divide en siete alternativas.

La disputa oficialista

El peronismo, a través del Frente Tucumán Primero, buscará retener sus dos escaños y avanzar por una tercera banca. Su estrategia será capitalizar la figura del gobernador Osvaldo Jaldo, diferenciándose de la gestión nacional de Javier Milei.

La oposición, con siete listas

Del lado opositor, son siete las propuestas no peronistas.

La Libertad Avanza apostará a la imagen del presidente Javier Milei y llevará como primer candidato a Federico Pelli , especialista en seguridad. MIRA TAMBIÉN Extienden el Régimen de Facilidades de Pago hasta el 29 de agosto

El Frente Unidos por Tucumán , encabezado por Roberto Sánchez , buscará renovar su banca con un discurso alternativo a las políticas nacionales y provinciales.

CREO intentará que Paula Omodeo conserve su lugar en Diputados.

Fuerza Republicana volverá a postular a Ricardo Bussi , con la meta de regresar al Congreso. MIRA TAMBIÉN Balearon a un adolescente de 14 años en El Manantial

El Frente del Pueblo Unido , liderado por el exlegislador Silvio Bellomío , se presenta como una opción “anticfanatismos” y con foco en los intereses provinciales.

La izquierda estará representada por dos listas: el Frente de Izquierda – Unidad, con Alejandra Arréguez como cabeza, y Política para la Clase Obrera, encabezada por Raquel Grassino.

Los candidatos en Tucumán

Frente Tucumán Primero

Titulares:

1- Osvaldo Jaldo

2- Gladys Medina

3- Javier Noguera

4- Elia Fernández

Suplentes: Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse, Miguel Acevedo

Frente Unidos por Tucumán

Titulares:

1- Roberto Sánchez

2- Micaela Viña

3- José María Canelada

4- Milagros Celiz

Suplentes: José Vera, Belén Cejas, Mario Ibrahim

La Libertad Avanza

Titulares:

1- Federico Pelli

2- Soledad Molinuevo

3- Manuel Guisone

4- Celina Moisá

Suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín, Gustavo Choua

CREO

Titulares:

1- Paula Omodeo

2- Sebastián Murga

3- Sonia Assaf

4- Gustavo “Tapita” García

Suplentes: Gimena Torres, Sergio Guerra, Belén Marcaida

MIRA TAMBIÉN Comienza una semana de contrastes en el clima tucumano

Fuerza Republicana

Titulares:

1- Ricardo Bussi

2- Sandra Orquera

3- Gerónimo Cruz Cornejo

4- Lorena Palomino

Suplentes: Lucas Nieva, Fátima Quinteros

Frente de Izquierda – Unidad

Titulares:

1- Alejandra Arréguez

2- Martín Correa

3- Clarisa “Lita” Alberstein

4- Carlos Melián

Suplentes: Gabriela Gramajo, Miguel Navarro

Frente del Pueblo Unido

Titulares:

1- Silvio Bellomío

2- María Alejandra Medina

3- Leandro Parajón

4- Daniela Huespe Homsi

Suplentes: Pedro Parra, Florencia Gutiérrez, Martín Neme

Política para la Clase Obrera

Titulares:

1- Raquel Grassino

2- Diego Carrazán

3- Alejandra del Castillo

4- José Kobak

Suplentes: Marcela López, Raúl Barrionuevo, Florencia Costilla