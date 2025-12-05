Operativo simultáneo en tres ciudades terminó con detenidos, droga y un arma secuestrada Un importante despliegue policial realizado este jueves en Alderetes, Banda del Río Salí y San Miguel de Tucumán permitió desarticular parte de una banda armada y secuestrar más de 1,5 kilogramos de marihuana, una pistola, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Este, en el marco de una causa que investiga un violento robo armado ocurrido días atrás en una vivienda del barrio Belgrano. Allí, un grupo habría irrumpido con armas de fuego y atacado a una familia para luego huir a bordo de una motocicleta.

A partir del hecho, los equipos especializados realizaron tareas de inteligencia, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad, lo que derivó en el pedido judicial de más de una docena de allanamientos.

Siguiendo las disposiciones de la autoridad judicial interviniente, los procedimientos se llevaron adelante en 14 inmuebles. En uno de ellos se concretó la aprehensión de uno de los acusados y, en otros domicilios, se demoró a personas vinculadas a la causa, quienes fueron notificadas de la apertura de la investigación y de la prohibición de contacto con la víctima.

Durante los operativos se secuestró una pistola calibre 9 milímetros con municiones, varios celulares y un guardabarros de motocicleta relacionado con el hecho investigado. Además, se incautaron 1,6 kilos de marihuana y más de 1,7 millones de pesos, lo que dio intervención al Juzgado Federal Nº 2 por infracción a la Ley de Estupefacientes.

MIRA TAMBIÉN Incautaron 10 kilos de marihuana compactada

Las actuaciones fueron supervisadas por el director y subdirector general de Investigaciones, comisario general Miguel Carabajal y comisario mayor Ángel Álvarez, junto al coordinador de Unidades del Interior, comisario inspector Diego Bernachi.