Concejo prepara una reforma integral del transporte y un aumento del boleto urbano El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sesionará este jueves desde las 9 para avanzar en un paquete de medidas que modificará de manera sustancial el esquema de transporte público en la capital, incluida la regulación de los servicios que operan mediante aplicaciones y una actualización de la tarifa de los ómnibus urbanos.

Según lo resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por el presidente del cuerpo, Fernando Juri, llegará al recinto el proyecto de regulación integral para plataformas digitales como Uber, DiDi y Cabify, tanto para autos como para motos. También se introducirán modificaciones a la ordenanza del sistema de taxis del Sutrappa.

A esto se sumará la discusión del incremento del boleto urbano, que pasaría de $950 a $1.250, lo que representa un ajuste cercano al 30 %.

El presidente de la bancada oficialista, Ernesto Nagle, destacó que el temario cuenta con el consenso de todos los bloques. “Hay acuerdo completo para tratar estos temas”, afirmó. Explicó que las comisiones de Transporte y de Labor Legislativa aún trabajan sobre los últimos detalles. “Es un análisis minucioso para garantizar seguridad y derechos tanto a los pasajeros como a los choferes”, señaló.

Sobre la regulación de plataformas, Nagle remarcó que el objetivo es integrar a todos los actores bajo un mismo marco normativo. “Quien trabajaba con aplicaciones podrá hacerlo en regla, cumpliendo requisitos como cualquier servicio de transporte en la ciudad”, indicó. También enfatizó que esto brindará más garantías a los usuarios: “La ilegalidad expone a riesgos; dentro de la norma habrá mayor seguridad y control estatal”.

MIRA TAMBIÉN Jornada con tormentas aisladas y alta humedad en Tucumán

Respecto de las obligaciones tributarias, el edil puntualizó que los conductores que operen mediante apps “por supuesto deberán pagar impuestos”, ya que cualquier actividad formal dentro del sistema debe adherirse a una tasa municipal.

El concejal destacó que la ordenanza busca poner fin a años de tensión entre taxistas y choferes de aplicaciones. “Apuntamos a terminar con la competencia desleal. Todos podrán trabajar dentro de un mismo marco”, afirmó, aunque recordó que el control y la aplicación quedarán a cargo del Ejecutivo municipal.

Nagle sostuvo además que la normativa podría replicarse en otros municipios del Gran San Miguel de Tucumán. “Generalmente, cuando una norma se aprueba acá, luego se adopta en otras jurisdicciones”, manifestó.

MIRA TAMBIÉN Cae una red de narcomenudeo tras operativos en Alberdi y Graneros

Por su parte, el concejal radical Federico Romano Norri adelantó que los proyectos de regulación para autos y motos se debatirán por separado, mientras que el tercer punto del orden del día será el pedido de aumento del boleto realizado por AETAT. Resaltó el trabajo técnico de las comisiones y la discusión jurídica respecto de la naturaleza del servicio que prestan las apps.

Además del paquete de transporte, este jueves también se tratarán proyectos de obra pública, pedidos del área de Planeamiento municipal y reconocimientos a ciudadanos ilustres.