El gobernador Jaldo recibirá al presidente Milei en el Aeropuerto El mandatario tucumano dijo que encabezará el recibimiento institucional al titular del Poder Ejecutivo nacional que vendrá a Tucumán para participar de un encuentro promovido por la Fundación Federalismo y Libertad.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la próxima visita a Tucumán del presidente de la Nación, Javier Milei, que participará el 19 de marzo, de una actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.

El mandatario sostuvo, tras ser consultado por la prensa: “la verdad que yo siempre he estado y estoy predispuesto a recibir al presidente de la Nación -Javier Milei-, como lo he recibido siempre, cada vez que ha venido”.

Jaldo aseguró que el Gobierno provincial garantizará el recibimiento institucional en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo –lo había anticipado ayer en conferencia de prensa- y las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la agenda presidencial: “se brindará la mayor seguridad para que –Milei- se pueda mover tranquilamente en la provincia y, por supuesto, respetar si él tiene una agenda personal”.

“Voy a acompañarlo hasta donde él considere y hasta donde de alguna manera su agenda me lo permita. El presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán”, concluyó.

Actividad presidencial en Tucumán

El jefe de Estado será el principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la fundación Federalismo y Libertad. Será el jueves 19 de marzo de 15:30 a 22, en el Hotel Hilton Garden Inn y contará con un buen número de disertantes, entre ellos, la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globlant, Martín Migoya; el empresario, Sebastián Budeguer; y el economista, Fernando Marull.

Fuente Comunicación Tucumán