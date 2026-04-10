Osvaldo Jaldo destacó el compromiso del Gobierno para garantizar el transporte público El planteo se produjo en el marco de la preocupación por la suba de costos a nivel nacional y sus efectos en Tucumán.

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al impacto del incremento del gasoil mayorista sobre el transporte público de pasajeros y alertó sobre la necesidad de sostener el servicio en la provincia.

El mandatario destacó el carácter esencial del sistema y su vínculo directo con la vida cotidiana: “El transporte público de pasajeros hay que considerarlo como un servicio esencial, porque los colectivos llevan a nuestros chicos a las escuelas y al personal que integra el Sistema Provincial de Salud a los hospitales y a los CAPS. Los colectivos son los que trasladan a la gente y le dan vida al comercio de las diferentes ciudades, pueblos y del centro de la capital. Es un servicio que hay que tomarlo con mucha responsabilidad”.

El gobernador contextualizó la problemática en el escenario nacional e internacional: “Es preocupante lo que estamos viendo a nivel nacional, porque esto no es exclusivo de Tucumán. Ya vemos que a nivel nacional se redujo el servicio”.

En esa línea, vinculó la suba del combustible con el contexto internacional y su impacto en la economía. Al respecto, expresó: “Si bien esta guerra, el conflicto bélico en Medio Oriente, está muy lejos, sí nos van a llegar consecuencias en la cuestión económica. El barril de petróleo de 60 dólares que valía se fue a 100 dólares, es decir, que el combustible aumentó casi el 60%. Hoy, un litro de gasoil mayorista vale entre 2.300 y 2.400 pesos el litro. Se rompieron todas las ecuaciones, no solo para el transporte público, también para el transporte de carga”.

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El mandatario también explicó el impacto sobre las actividades productivas de la provincia. “Hoy el transporte de carga también tiene problemas a nivel nacional, porque se le dispararon los costos de la prestación del servicio”.

Asimismo, el gobernador ratificó la decisión de sostener el sistema junto a los actores del sector. En esa línea, afirmó: “Los titulares de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán y de la Unión Tranviarios Automotor saben que pueden contar con el Gobierno de la Provincia dentro de nuestras posibilidades. Lo que no vamos a permitir es que se afecte el servicio y se perjudique a la gente. No vamos a permitir que Tucumán se quede sin servicio público de pasajeros”.

El titular del Ejecutivo provincial subrayó el impacto social y laboral del sector: “Tengo pedidos de reuniones de AETAT y de UTA. Son casi 400 familias que dependen del transporte público de pasajeros. Al trabajo lo tenemos que cuidar entre todos. Una vez que se baja una persiana de una actividad, es muy difícil volverla a levantar”.

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Para ejemplificar la situación, mencionó el cierre de la empresa Fate a nivel nacional y sus consecuencias laborales. Finalmente, remarcó la necesidad de sostener el servicio y el empleo en el sector, y destacó la importancia de garantizar el transporte público en tiempo y forma para los tucumanos.

Fuente Comunicación Tucumán

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