La Legislatura tucumana aprobó la reforma tributaria La iniciativa para reducir la excesiva onerosidad en las operaciones inmobiliarias se aprobó con cinco votos en contra. Acordaron que se invite al titular de Catastro para despejar dudas.

La Legislatura sancionó por amplia mayoría las modificaciones al Código Tributario Provincial (N° 5.121) y la Ley Impositiva (8.467) propuestas por el Poder Ejecutivo (PE) para quitar la excesiva onerosidad en el costo de escrituras y transferencias de inmuebles que se generó a partir de la puesta en marcha del Observatorio Inmobiliario de Tucumán (Omituc). Aunque en el recinto hubo discursos de la oposición con posturas muy críticas a las determinaciones de la Casa de Gobierno, solamente se consignaron cinco votos en contra de la propuesta.

El miembro informante de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, indicó que uno de los puntos centrales del proyecto que enviaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Daniel Abad (Economía y Producción) es la modificación de la base imponible para la transmisión de dominio de inmuebles. Actualmente, el cálculo del impuesto de sellos toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado, lo que algunos legisladores oficialistas consideraron que es una estafa hacia el Estado dado que los valores eran muy bajos.

En la propuesta que se sancionó (ahora debe ser numerada y publicada por el PE para su promulgación), se establece que el tributo se liquidará sobre el valor catastral vigente al momento de la operación, reducido en un 30%, o sobre el precio convenido si este fuera mayor. La medida del Ejecutivo evitaría una “excesiva onerosidad” en las operaciones inmobiliarias, pero hubo legisladores que señalaron que no era suficiente y que los montos por las operaciones todavía quedarán sumamente elevados.

La iniciativa aprobada también fijó exenciones del impuesto de sellos para viviendas familiares. El proyecto que llegó de la Casa de Gobierno contempló los beneficios para actos, contratos y operaciones relacionados con la adquisición, construcción o ampliación de la vivienda única y de ocupación permanente. Entre ellos se incluyeron las escrituras traslativas de dominio, boletos de compraventa y créditos hipotecarios destinados a esos fines.

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Otra novedad relevante en la propuesta es que se exima del impuesto de sellos a las donaciones de bienes inmuebles cuando no exista contraprestación ni condiciones que alteren el carácter gratuito del acto. Este beneficio alcanzará a transferencias entre cónyuges, familiares directos y colaterales hasta segundo grado, así como también entre esas personas y sociedades cuyo capital esté íntegramente en manos de esos mismos integrantes.

Votación y compromiso

La iniciativa se sancionó con 42 votos a favor -por signos- y obtuvo el rechazo solamente cinco legisladores: Walter Berarducci, Ricardo Bussi, Silvia Elías de Pérez, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña (impulsó un dictamen en minoría). En líneas generales, los parlamentarios remarcaron que con las modificaciones se estaba parchando un error que cometió el propio PE y que lo reconoció al mencionar que se busca evitar la excesiva onerosidad. Otros, en tanto, señalaron que hubo un impuestazo y que escriturar pasó de ser un derecho a un privilegio.

En su defensa a la propuesta y ante inquietudes de la oposición sobre el valor catastral, el legislador Gerónimo Vargas Aginasse se comprometió a invitar al titular de Catastro, Alejandro Navarro, para que despeje dudas sobre casos expuestos en el recinto.

Fuentes de la Casa de Gobierno aseguraron que la propuesta fue girada en beneficio de la gente, para que puedan transferir y vender inmuebles con una carga tributaria más liviana. El Colegio de Escribanos, en tanto, reconoció que hubo un descenso en la escrituración de inmuebles. Algunos sectores afirman que la caída rondaría el 70% desde diciembre de 2025, aunque también hubo quienes mencionaron en el recinto que existe un claro enfriamiento de la economía.

Fuente La Gaceta