Osvaldo Jaldo se reunió con la nueva ministra de Seguridad de la Nación De la reunión también participó el ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en Buenos Aires. Del encuentro también participó el ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa. La reunión se desarrolló en el marco del trabajo articulado entre la Provincia y la Nación para el fortalecimiento de las políticas de seguridad.

Al finalizar el encuentro, Jaldo afirmó: “Coincidimos en que debemos consolidar lo que venimos haciendo”. Señaló además: “Fue una reunión positiva. Es la primera provincia que visita a la actual ministra desde su asunción. Fue cordial y amena, y desde ambas partes demostramos hechos concretos en el trabajo que venimos realizando”.

El mandatario provincial, en diálogo con el diario La Gaceta, destacó el análisis conjunto de los avances alcanzados con el “Operativo Lapacho”: “Los indicadores demuestran que el trabajo que se ha venido haciendo es importante, pero quizás no suficiente, porque si bien venimos realizando controles en vía terrestre, es necesario tener una mirada más regional, coordinado además con el Gobierno nacional”.

Durante la reunión, Jaldo planteó nuevas líneas de acción para ampliar las capacidades operativas en el territorio provincial. Entre ellas, explicó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del control aéreo: “Las metodologías para el ingreso de sustancias son dinámicas. Por eso es necesario también un control por aire, que, según nos explicaron, la Nación viene haciendo. Pero la radarización de la frontera norte de Tucumán sería muy importante”.

El gobernador también señaló la importancia de agilizar procesos administrativos vinculados a bienes incautados: “También hemos planteado la toma de decisiones rápidas en lo relacionado a materiales secuestrados, para evitar su deterioro y darles una utilización pública, poniéndolos al servicio de la lucha contra el delito, como vehículos, cubiertas y otros elementos”.

Por su parte, Monteoliva informó a través de sus redes sociales: “Me reuní con el Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y con el Ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa. Coordinamos las estrategias de seguridad para sostener en la provincia la doctrina de seguridad y orden, garantizando tranquilidad y protección para los tucumanos”.

Las autoridades acordaron continuar con la coordinación de estrategias conjuntas para fortalecer las políticas de seguridad en Tucumán.

Fuente Comunicación Tucumán