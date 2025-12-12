En Tucumán la inflación del mes de noviembre fue del 2,7% El Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) registró en el penúltimo mes del año un ascenso superior tanto al promedio del Noroeste como al total país, cerrando en 2,7%. La división Comunicación experimentó el mayor salto mensual (6,9%), mientras que, en el balance interanual, Alimentos y Vivienda concentraron la mayor incidencia en el índice provincial.

El Índice de Precios al Consumidor de Tucumán (IPCT) cerró noviembre de 2025 con una variación del 2,7% respecto al mes anterior. Este registro superó el incremento del nivel general de precios tanto a nivel regional como nacional, confirmando una presión inflacionaria local más intensa. Según los datos de la Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), la variación mensual del IPCT fue superior al 2,3% reportado para el Nivel General del IPC NOA (elaborado por el INDEC) y al 2,5% del IPC Nacional. La inflación acumulada en la provincia durante los once meses de 2025 se situó en 26,7%, y la variación interanual (noviembre 2025 contra noviembre 2024) alcanzó el 30,0%.

Al desglosar los datos por divisiones, el incremento del 2,7% del IPCT en noviembre estuvo fuertemente impulsado por el rubro Comunicación. Esta división registró la mayor variación del período, con un ascenso del 6,9% con relación a octubre de 2025.

La segunda división con mayor suba fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció un 4,0% mensual. En tercer lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con una variación del 2,9%.

Aunque el rubro Comunicación lideró la suba mensual, al examinar la incidencia acumulada de las divisiones en el Nivel General del IPCT en el período interanual (noviembre 2025 respecto a noviembre 2024), se observa que dos rubros concentraron el mayor impacto en el bolsillo de los tucumanos.

La división que más incidió en la variación acumulada interanual del 30,0% fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una participación del 16,75%. En segundo lugar, se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una incidencia del 5,55%.

Si se considera la variación acumulada durante todo el año 2025 (noviembre 2025 respecto a diciembre 2024), la división que más incidió en el nivel general del 26,7% fue también Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,98%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,97%). Es importante señalar que, en términos de variación porcentual absoluta, la división Educación acumuló la mayor suba del año 2025, con un 77,9%.

Al observar la dinámica de la inflación según la naturaleza de los bienes y servicios en Tucumán, el informe de la DEP revela que ambos componentes tuvieron la misma variación mensual en noviembre: los Bienes aumentaron 2,7% y los Servicios 2,7%.

No obstante, en la comparación interanual, el comportamiento de los servicios superó ampliamente al de los bienes. La variación interanual de los Servicios fue del 35,9%, mientras que la de los Bienes alcanzó el 28,1%.

El informe también destaca que, en términos de variación acumulada anual (respecto a diciembre 2024), la división Educación (77,9%) y Restaurantes y hoteles (40,1%) se ubicaron como las de mayor aumento porcentual,. En el balance interanual (noviembre 2025 contra noviembre 2024), las mayores variaciones porcentuales se registraron en Educación (86,4%) y Restaurantes y hoteles (45,1%).

