Persisten las condiciones inestables y pronostican más lluvias para Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional informó que el tiempo húmedo e inestable seguirá predominando en Tucumán, tal como lo había anticipado el observador meteorológico Cristofer Brito. Para este jueves 4 de diciembre se espera una temperatura máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde-noche.

Los datos actuales del tiempo indican:

Humedad: 90 %

Presión: 960.6 hPa

Viento: Oeste a 6 km/h

Visibilidad: 10 km

¿Qué se espera para los próximos días?

Viernes 5: El cielo permanecerá parcialmente nublado y la inestabilidad reaparecerá durante la noche, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 35°, y no se descartan tormentas.

Brito agregó que “el fin de semana continuará con una combinación de sol, nubes y probables precipitaciones aisladas durante la tarde o noche del sábado y domingo, con un ambiente cálido”.