¿Qué se espera para los próximos días?

Viernes 5: El cielo permanecerá parcialmente nublado y la inestabilidad reaparecerá durante la noche, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 35°, y no se descartan tormentas.

Brito agregó que “el fin de semana continuará con una combinación de sol, nubes y probables precipitaciones aisladas durante la tarde o noche del sábado y domingo, con un ambiente cálido”.

