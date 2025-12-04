Los datos actuales del tiempo indican:
-
Humedad: 90 %
-
Presión: 960.6 hPa
-
Viento: Oeste a 6 km/h
-
Visibilidad: 10 km
¿Qué se espera para los próximos días?
Viernes 5: El cielo permanecerá parcialmente nublado y la inestabilidad reaparecerá durante la noche, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas oscilarán entre los 20° y 35°, y no se descartan tormentas.
Brito agregó que “el fin de semana continuará con una combinación de sol, nubes y probables precipitaciones aisladas durante la tarde o noche del sábado y domingo, con un ambiente cálido”.