Pronóstico: jueves con temperaturas en ascenso y cielo despejado en Tucumán Este jueves amaneció fresco, pero con una marcada tendencia al aumento de las temperaturas en Tucumán. De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará dominada por el sol y una máxima que alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima se registró en 10 °C.

Humedad: 52 %

Presión: 964.6 hPa

Viento: norte a 13 km/h

Visibilidad: 9 km

El observador meteorológico Cristofer Brito señaló que a partir de hoy se consolida una tendencia cálida en la provincia. Para este viernes —feriado por el Día de la Diversidad Cultural—, se espera una máxima de 34 °C, con cielo despejado y condiciones estables.

Según el portal especializado Meteored, el ingreso de una masa de aire frío generó amaneceres frescos en buena parte del país. Sin embargo, con el retorno de los vientos del norte, se prevé un incremento progresivo de la humedad y de las temperaturas, que se hará más notorio hacia el fin de semana en el norte argentino, el litoral y la región pampeana.