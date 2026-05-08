Refuerzan la vigilancia epidemiológica ante el aumento de enfermedades respiratorias El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, mantuvo una reunión con la directora de Epidemiología, Romina Cuezzo, para analizar la situación epidemiológica actual y reforzar las medidas de prevención frente al incremento de patologías respiratorias propio del descenso de temperaturas y el monitoreo de casos de chikungunya.

El titular de la cartera sanitaria local, Luis Medina Ruiz, se reunió con la directora de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud, Romina Cuezzo, con el objetivo de evaluar la situación epidemiológica de la provincia en el contexto del ingreso de la ola de frío y el consecuente aumento de enfermedades respiratorias.

Durante el encuentro, la directiva informó que, en relación a la situación de chikungunya, se registró en la última semana un descenso en la notificación de casos respecto de la semana anterior. Sin embargo, aclaró que aún es necesario continuar evaluando la evolución epidemiológica para confirmar si se trata de una disminución sostenida.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener y reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito transmisor. “Es fundamental instalar como hábito todos los cuidados necesarios para evitar la presencia de criaderos en los hogares, sumando el compromiso individual a las acciones que realizan las áreas de Salud y el Gobierno”, señaló.

Asimismo, la referente de Epidemiología explicó que, con el descenso de las temperaturas, se observa una tendencia creciente de enfermedades respiratorias que se transmiten de persona a persona. “Actualmente tenemos circulación de diferentes virus y un incremento en la positividad de virus de la gripe, por lo que es esperable que en las próximas semanas aumenten las consultas”, indicó.

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Frente a este escenario, destacó la importancia de fomentar la consulta médica oportuna, reforzar las medidas de cuidado y evitar el contacto con personas de mayor riesgo. Además, recordó la necesidad de completar los esquemas de vacunación correspondientes según cada grupo etario.

Finalmente, Cuezzo insistió en evitar la automedicación y recomendó no subestimar ningún síntoma. “Siempre es importante contar con la evaluación de un profesional médico ante cualquier cuadro compatible con estas patologías”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán