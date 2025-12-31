Realizaron un marcha en contra del fallo en la Causa Vélez Organizaciones feministas nucleadas en Ni Una Menos se manifestaron este miércoles frente al edificio del Ministerio Público Fiscal, en Sarmiento al 400, para repudiar el sobreseimiento de los cuatro ex jugadores de Vélez denunciados por presunto abuso sexual contra una joven tucumana.

Durante la concentración, Adriana Guerrero, referente histórica del movimiento feminista en Tucumán, aseguró que la resolución judicial se inscribe en un proceso más amplio de deslegitimación de la palabra de las mujeres.

“Desde hace tiempo venimos denunciando una campaña de desprestigio de nuestras denuncias. Mientras desde el movimiento de mujeres decimos ‘yo te creo’, la Justicia y el Estado han decidido decirnos: ‘no les creemos más’”, expresó.

Guerrero sostuvo que el Caso Vélez está siendo utilizado como un ejemplo paradigmático dentro del sistema judicial. “Este fallo parece decirnos que nada de lo que digamos va a ser tenido en cuenta. Es una medida ejemplificadora para que nadie se atreva a denunciar ni a acompañar una denuncia”, advirtió. Y agregó: “¿Cuántas mujeres van a denunciar violencia o abuso sexual después de esto? ¿Cuántas niñas se van a animar a hablar?”.

La referente de Ni Una Menos también cuestionó el abordaje mediático y político del caso, al señalar que se desplazó el eje central de la discusión. “Lo único que se ha puesto en debate es la culpabilidad y la responsabilidad de la víctima, y una supuesta disputa de poder entre sectores ajenos al hecho. Nunca se esclareció la situación de violencia que denunció una joven tucumana”.

En ese marco, Guerrero rechazó que las organizaciones feministas sean presentadas como parte de una interna política. “Hace más de 40 años estamos en la calle defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. No somos parte de ninguna puja de poder”, remarcó.

Consultada sobre el impacto institucional del fallo, aclaró que más allá de si sienta o no jurisprudencia, se trata de un caso que deja un mensaje claro: “Nuestras palabras como mujeres no tienen valor para la Justicia. Es un intento más de silenciarnos en un contexto de retroceso político y social”.

La manifestación reunió a unas 35 o 40 personas y se desarrolló bajo la consigna que sintetizó el reclamo del día: “No usen a las mujeres para sus disputas de poder”.

Fuente La Gaceta