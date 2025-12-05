En este contexto, la Dirección de Tránsito del Municipio de San Isidro de Lules emitió una serie de recomendaciones orientadas a quienes participen de las peregrinaciones hacia Catamarca y a la Virgen del Valle de Reducción, con el propósito de reforzar la seguridad durante el trayecto.
Las autoridades solicitan a los peregrinos transitar por el lado izquierdo de la ruta, de modo que puedan observar de frente la circulación vehicular, y caminar por la banquina, evitando la calzada. También se recomienda usar ropa clara o chalecos reflectivos, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.
Otro de los puntos destacados es la importancia de mantenerse bien hidratados y evitar el consumo de bebidas alcohólicas o energizantes, que pueden afectar la concentración y el rendimiento físico.
Estas medidas se definieron en una reunión entre la Dirección de Tránsito y el secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para garantizar un desplazamiento seguro y ordenado de los peregrinos.