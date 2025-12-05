Recomiendan medidas de prevención para las peregrinaciones hacia Catamarca y La Reducción Con motivo de la festividad del lunes 8 de diciembre, el santuario de la Virgen del Valle en La Reducción anunció su cronograma especial de celebraciones. Habrá misas a las 00:00 —Solemne Santa Misa presidida por Monseñor Carlos Sánchez—, 03:00, 06:00, 09:00, 11:00, 12:00 (destinada a Bautismos) y 20:30. Además, se realizará una procesión solemne tras la misa de medianoche y otra luego de la misa de las 18:00.

En este contexto, la Dirección de Tránsito del Municipio de San Isidro de Lules emitió una serie de recomendaciones orientadas a quienes participen de las peregrinaciones hacia Catamarca y a la Virgen del Valle de Reducción, con el propósito de reforzar la seguridad durante el trayecto.

Las autoridades solicitan a los peregrinos transitar por el lado izquierdo de la ruta, de modo que puedan observar de frente la circulación vehicular, y caminar por la banquina, evitando la calzada. También se recomienda usar ropa clara o chalecos reflectivos, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.

Otro de los puntos destacados es la importancia de mantenerse bien hidratados y evitar el consumo de bebidas alcohólicas o energizantes, que pueden afectar la concentración y el rendimiento físico.

Estas medidas se definieron en una reunión entre la Dirección de Tránsito y el secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para garantizar un desplazamiento seguro y ordenado de los peregrinos.