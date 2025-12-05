Entre los destacados figuran funciones en el Teatro Municipal Rosita Ávila, iniciativas recreativas en el Campus Educativo Ambiental, una nueva edición de la Eco Feria, paseos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel, festivales barriales y una variada oferta de ferias navideñas.
A continuación, el cronograma completo día por día:
Viernes 5 de diciembre
-
9.30 h – Caminata guiada por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez). Gratis. Se suspende por lluvia.
-
14 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel (Parque 9 de Julio). Llevar DNI.
-
18 h – Muestra de cierre de talleres de Danzas Árabes y Expresión Corporal en la Casa del Bicentenario.
-
19.30 h – Recorrido del Bus Turístico por el Museo Escultórico del Parque 9 de Julio, con intervenciones artísticas y concierto de “Damas de Bronce” en el Reloj Floral. Gratis.
-
20 h – Concierto del Coro de Niños y Juvenil en la Casa Museo de la Ciudad. Gratis.
-
20 h – Muestra “Preservación de la Palabra” y presentación del libro “Búsquedas” en el Centro Cultural Mercedes Sosa. Gratis.
-
21 h – Apertura de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, en el Hilton Garden Inn, con música en vivo y feria gastronómica.
Sábado 6 de diciembre
-
9.30 h – Caminata guiada por el casco histórico.
-
10 a 13 h y 15 a 20 h – Bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel. Gratis.
-
11 h – Masterclass de pizza y pasta en la Sociedad Italiana.
-
11 h – Bus Turístico por el Barrio Ciudadela. Gratis.
-
14 a 00 h – Ferias en el Palacio de los Deportes, acompañando el evento Tucumán Urban Indie.
-
16 h – Bus Turístico con el circuito histórico-cultural. Gratis.
-
17 a 20 h – Eco Feria en el Campus Educativo Ambiental “Yolanda Ortiz”, con puestos del MAB y Eco Canje.
-
18 h – Talleres gratuitos de decoración navideña en el Campus Ambiental.
-
18 h – Obra infantil de ReciClara en el Campus Ambiental.
-
18 a 00 h – Ferias y paseos gastronómicos en Parque El Provincia, Parque Avellaneda, Parque Guillermina y Barrio Manantial Sur.
-
19 h – Jornada de cerámica en la Casa del Bicentenario, con música en vivo, horneada y proyecciones. Gratis.
Domingo 7 de diciembre
-
10 a 13 h y 15 a 20 h – Paseos en bicicletas acuáticas.
-
11 h – City Tour con el Bus Turístico. Gratis.
-
15.30 a 00 h – Feria Navideña en 24 de Septiembre al 300.
-
16 h – Bus Turístico histórico y cultural.
-
18 a 23 h – Feria en Parque 9 de Julio.
-
18 a 00 h – Ferias y paseos gastronómicos en distintos puntos de la ciudad.
-
18 a 23 h – Eco Feria en Plaza de la Fundación con Eco Canje y taller navideño.
-
18 a 23 h – Festival de rock en Barrio Kennedy: Pichy, Freestalera, El Huracán, Momentáneamente y Pistones del Averno. Gratis.
-
19 h – Show de “El Mundo de Burbular” en Barrio San Martín, dentro del ciclo Teatro en los Barrios. Gratis.
-
21 h – Italia Canta en el Teatro Rosita Ávila, con repertorio clásico italiano. Entrada gratuita hasta agotar aforo.
Lunes 8 de diciembre
-
18 a 00 h – Ferias de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas en Parque El Provincia, Parque Avellaneda, Parque Guillermina y Parque 9 de Julio.
-
20 h – Obra de teatro “Los Loros” en el Teatro Rosita Ávila. Entrada general: $25.000.