“Refinanciar la tarjeta será más barato y los créditos UVA más razonables”, aseguró el economista Pablo Pero En una entrevista con El Matutino por Canal 8, el economista Pablo Pero analizó el panorama económico posterior a las elecciones y destacó que, sin la presión del calendario electoral, se observa una baja en las tasas de interés y una mayor confianza en la estabilidad a largo plazo.

“Después de las elecciones se nota un panorama con menor tensión. Al no haber comicios cerca, hay más confianza para establecer estándares de largo plazo, y eso genera una baja en la tasa de interés, que debería continuar”, explicó.

El especialista señaló que este contexto favorece el acceso al crédito, ya que refinanciar la tarjeta de crédito será más económico y los créditos UVA tendrán condiciones más razonables, lo que podría impulsar el consumo y la inversión.

En cuanto al dólar, Pero advirtió que “hay demasiada demanda” y que el Gobierno continúa recomprando reservas con acuerdos internacionales, aunque el tipo de cambio no baja tanto como se esperaba.“Que el dólar no caiga demasiado es una buena señal. Al mercado le incomoda este mecanismo, pero si llegara a ajustarse, podría ubicarse hasta un 15% por encima y seguir dentro de valores razonables”, analizó.

Finalmente, señaló que Estados Unidos también especuló con los movimientos en Argentina, lo que generó ruido en las redes sociales, aunque aclaró que “el mercado real se mide por actividades más fuertes”. “Hay que esperar cómo siguen las políticas económicas. Si se mantiene este rumbo, podría consolidarse una etapa de mayor previsibilidad”, concluyó.