Requisitos y cronograma de entrega de tarjetas SUBEM para alumnos de la capital Desde el lunes 9 de febrero, estudiantes que viven y estudian en establecimientos públicos podrán tramitar y retirar sus tarjetas con el beneficio del Boleto Educativo Municipal (BEM) para viajar gratis a la escuela en líneas urbanas.

El próximo lunes 9 de febrero la Municipalidad de San Miguel de Tucumán iniciará el operativo de inscripción y entrega de las tarjetas del programa SUBEM para alumnos de los niveles primario y secundario que residen y asisten a establecimientos públicos de la capital.

De esta manera, durante el ciclo lectivo 2026, más de 40.000 niños y adolescentes volverán a acceder al beneficio del Boleto Educativo Municipal (BEM), que les permitirá viajar de manera gratuita en las líneas urbanas de ómnibus (de la 1 a la 19) para asistir a clases.

El trámite se realizará de 8 a 18 h en la oficina de la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, de acuerdo al siguiente cronograma:

Lunes 9 de febrero: apellidos que comienzan con A, B y C

Martes 10 de febrero: D, E, F y G

Miércoles 11 de febrero: H, I, J, K, L, M, N y Ñ

Jueves 12 de febrero: O, P, Q, R, S y T

Viernes 13 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

En caso de no poder asistir esos días, la entrega continuará las semanas posteriores siguiendo el mismo orden alfabético.

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo expresó que la deuda del Gobierno nacional con la Provincia ronda los 200 mil millones de pesos

Requisitos

Los alumnos que ya contaron con el beneficio del BEM el año pasado, deberán presentar su libreta, que confirme que pasaron de grado, además de la tarjeta plástica que utilizaron en el anterior ciclo lectivo, donde ya figuran todos sus datos.

Quienes se inscriban para obtener por primera vez las tarjetas SUBEM deberán presentar una constancia de alumno regular.

Los nuevos beneficiarios que aún no cuentan con la tarjeta, recibirán el plástico de manera gratuita.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán