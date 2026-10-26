Restringen el paso peatonal en 9 de Julio al 100 por el mal estado de un edificio La medida preventiva responde al mal estado de la fachada del edificio de la Biblioteca Alberdi. Las autoridades evaluaron el posible riesgo para las personas que circulan por la zona.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán restringió preventivamente la circulación peatonal en calle 9 de Julio 162, donde funciona el Centro Cultural Biblioteca Alberdi y el Teatro de la Paz, debido al riesgo que representa el deterioro de la fachada del edificio. La medida se tomó a partir de un informe técnico de la Dirección de Catastro y Edificaciones, que detectó daños estructurales con posibilidad de desprendimientos hacia la vereda.

El vallado se mantendrá hasta que los responsables del inmueble realicen las reparaciones necesarias. Según el avance de los trabajos, el Municipio evaluará la instalación de andamios con bandejas de protección y un techo de chapa o madera para evitar que posibles desprendimientos alcancen a los peatones.

Detalles de la evaluación realizada

La inspección detectó una grieta vertical de entre 10 y 20 milímetros de ancho en la esquina norte de la fachada, que se extiende desde el parapeto y la cornisa hasta el zócalo. La fisura presenta desprendimientos de revoque y reparaciones anteriores que volvieron a abrirse, lo que evidencia que el daño continúa activo.

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También se identificaron fisuras diagonales cerca de las ventanas, vegetación en la cornisa y el parapeto, humedad, manchas y piezas ornamentales faltantes. En el muro lateral, el revoque está severamente deteriorado, con ladrillos expuestos y múltiples fisuras. Según el informe, estas condiciones incrementan el riesgo de caída de fragmentos sobre la vía pública.

Actuaciones realizadas por el Municipio

La Dirección de Catastro y Edificaciones realizó distintas inspecciones y notificaciones ante el deterioro del inmueble y el incumplimiento de los requerimientos municipales.

El 5 de diciembre de 2024 se efectuó un relevamiento fotográfico y una inspección técnica, con la colocación de una nueva faja de clausura preventiva. El 18 de febrero de 2025, durante el Operativo Fachadas 2024, se registró la Notificación N.º 833331 y la colocación de cuatro fajas de clausura.

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Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025 se formalizó la Notificación N.º 84474 por el mal estado de conservación de la fachada. El 18 de septiembre se labró el Acta de Infracción N.º 341291 por incumplimiento de los requerimientos establecidos.

Finalmente, el 20 de octubre de 2026, el ingeniero Justin Sánchez elaboró un informe técnico en el que detalló los daños detectados, evaluó los riesgos y estableció las medidas que deberá ejecutar el propietario. El documento ya fue notificado al actual ocupante del edificio.