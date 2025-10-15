Se mantiene el calor en Tucumán con 32° antes del esperado cambio de tiempo El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada cálida para este miércoles 15 de octubre en Tucumán. La temperatura máxima alcanzará los 32°C, con una mínima de 16°C y un cielo que se presentará ligeramente nublado. Otros datos a destacar incluyen: humedad del 36%, presión de 957.3 hPa y vientos suaves del Norte a 6 km/h.

Alerta por inminente frente frío

Si bien el día transcurrirá con temperaturas elevadas, la provincia se prepara para el avance de un sistema frontal frío que ingresa desde el sur del país.

Según Meteored, este fenómeno comenzará a generar lluvias y tormentas aisladas en distintas regiones de Argentina a partir de hoy, intensificándose sobre el norte argentino hacia el viernes.

En nuestra provincia, Tucumán, se podrían registrar las primeras tormentas aisladas durante la tarde-noche del jueves. Se espera que el sábado las lluvias empiecen a retirarse del norte del país, y a partir del domingo, el panorama se estabilice con cielos despejados y vientos del sur en la mayor parte del territorio nacional.