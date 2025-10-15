Alerta por inminente frente frío
Si bien el día transcurrirá con temperaturas elevadas, la provincia se prepara para el avance de un sistema frontal frío que ingresa desde el sur del país.
Según Meteored, este fenómeno comenzará a generar lluvias y tormentas aisladas en distintas regiones de Argentina a partir de hoy, intensificándose sobre el norte argentino hacia el viernes.
En nuestra provincia, Tucumán, se podrían registrar las primeras tormentas aisladas durante la tarde-noche del jueves. Se espera que el sábado las lluvias empiecen a retirarse del norte del país, y a partir del domingo, el panorama se estabilice con cielos despejados y vientos del sur en la mayor parte del territorio nacional.