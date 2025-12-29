Secuestran cerca de 200 motos con escape libre en Tucumán La Policía de Tucumán desplegó un megaoperativo en toda la provincia y secuestró cerca de 200 motocicletas por infracciones a la Ley de Tránsito, principalmente por el uso de escapes libres, en acciones destinadas a reducir ruidos molestos, reforzar la seguridad vial y concientizar a la ciudadanía.

Durante el fin de semana, la Policía de Tucumán llevó a cabo diversos operativos en todas las Unidades Regionales, donde se procedió al secuestro de alrededor de 200 motocicletas, la mayoría con caño de escape libre.

En ese marco, el jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, explicó: “A raíz de la convocatoria de motoqueros que hubo en Lomas de Tafí hace pocos días, la cual causaba ruidos molestos y en la que se infringían normas de tránsito, lanzamos un megaoperativo en conjunto con la Vial, las Patrullas Motorizadas 911, Delitos Rurales, las Comisarías y las Unidades Especiales”.

Asimismo, agregó: “Procedimos al secuestro de cerca de 200 motos, la mayoría con caño de escape libre, lo que infringen totalmente la Ley Nacional de Tránsito 24.449, artículo 48, Inciso W. Los infractores deben concurrir a Transporte para regularizar la documentación y cambiar el tubo de escape para poder recuperarla”.

En el sur de la provincia también desplegaron dispositivos, donde de la misma manera, se incautaron vehículos que eran conducidos por menores de edad, situación que es responsabilidad exclusiva de los padres.

Finalmente, Girvau señaló: “Las leyes están para ser cumplidas; la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Estamos verificando, junto al subjefe de Policía y las autoridades de la Vial, que los infractores tengan todo en regla y abonen la multa correspondiente para poder retirarse con su rodado”.