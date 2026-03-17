“Sembrar Futuro”: realizarán una jornada educativa y de forestación en Yerba Buena La actividad se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en el Bosque Estado de Israel. Durante el encuentro se presentará el Manual “Método León” y se realizará una jornada de forestación abierta a la comunidad.

Con el objetivo de promover la educación, el compromiso social y el cuidado del ambiente, se realizará la actividad “Sembrar Futuro”, una propuesta que reunirá a instituciones, empresas y vecinos en una jornada de aprendizaje y acción comunitaria.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 18 de marzo a las 9:30 horas en el Bosque Estado de Israel, en homenaje a León Feler, ubicado en la intersección de avenida Colón y Camino de Sirga, en la ciudad de Yerba Buena.

La jornada contará con dos momentos principales. Por un lado, se realizará la presentación del Manual “Método León”, una herramienta que pone en valor el acompañamiento como motor para fortalecer la educación y promover el desarrollo de acciones sostenibles en la comunidad.

Además, durante la actividad se llevará a cabo una forestación en el predio, como parte de una iniciativa que busca generar conciencia ambiental y contribuir al cuidado y preservación de los espacios verdes.

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Desde la organización destacaron que la propuesta invita a reflexionar sobre la importancia de trabajar de manera colectiva para construir un futuro más sostenible, donde la educación, el compromiso social y el respeto por el ambiente sean pilares fundamentales.

De esta manera, “Sembrar Futuro” se presenta como un espacio de encuentro que combina formación, participación y acción concreta, con el objetivo de seguir generando oportunidades para las próximas generaciones.

Datos de la actividad:

Lugar: Bosque Estado de Israel (avenida Colón y Camino de Sirga), Yerba Buena

Día: Miércoles 18 de marzo

Horario: 9:30 horas

Actividades: Presentación del Manual “Método León” y jornada de forestación.

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