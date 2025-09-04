Septiembre, mes de la adopción: garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en familia La Legislatura de Tucumán ratificó la importancia de septiembre como el Mes de la Adopción, una fecha que busca sensibilizar a la sociedad sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. La conmemoración se centra en el 15 de septiembre, Día Nacional y Provincial de la Adopción, en homenaje a la sanción de la primera ley de adopciones en 1948.

En diálogo con El Matutino por El Ocho TV, Mariana Jerez, representante del Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán (RUPAT), explicó la situación actual de la adopción en la provincia.

“Hoy tenemos más de 55 niños y niñas que esperan una familia. Muchos de ellos tienen hermanos y no todos son de corta edad”, señaló. En ese sentido, destacó que existe un trabajo técnico constante: “Se realiza un estudio muy cuidadoso para garantizar que los chicos puedan ubicarse en un entorno donde realmente tengan una buena vida”.

Jerez subrayó además que la adopción se desarrolla en un marco amplio de diversidad familiar: “El tema de la diversidad lo trabajamos permanentemente, porque los modelos de familia se van modificando y es necesario reconocerlos”.

Respecto a los requisitos, aclaró que “pueden inscribirse personas de toda la Argentina, tanto solas como en pareja, sin importar si se trata de una unión igualitaria o no, porque todo está amparado en la ley”.

Por último, remarcó que el trámite “no es complejo”, aunque requiere de una evaluación seria: “Lo esencial es contar con capacidades parentales adoptivas, es decir, la disposición y el compromiso para acompañar el crecimiento de un niño o adolescente”.

La situación en Argentina

Los datos actuales muestran un panorama desafiante:

Más de 2.200 chicos, chicas y adolescentes esperan ser adoptados en el país.

Menos del 10 % de los postulantes está dispuesto a adoptar a niños o niñas de 9 años o más.

Campañas y acciones de sensibilización

Bajo el lema “Crecer en familia es un derecho”, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) impulsan campañas nacionales para promover la adopción de aquellos chicos con menos posibilidades: mayores de 8 años, grupos de hermanos y adolescentes con discapacidad o problemas de salud.

La iniciativa incluye testimonios de familias adoptivas, materiales digitales y acciones en redes sociales que buscan derribar mitos sobre el proceso de adopción y resaltar que se trata de un derecho de los niños, y no de un deseo de los adultos.

En varias provincias, los monumentos se iluminan de violeta como símbolo de esta causa. Además, clubes de fútbol de primera división se sumaron en años anteriores con banderas que llevaban la consigna: “Adoptar es alumbrar, la infancia es hoy”.

Tucumán y la importancia del RUPAT

En la provincia, la Legislatura sancionó la ley N° 9.787, que instituyó el Día Provincial de la Adopción. A la par, el Registro Único de Postulantes a la Adopción de Tucumán (RUPAT) trabaja para optimizar los procesos y fortalecer la difusión de información confiable para los interesados en iniciar el camino de la adopción.

Un compromiso social colectivo

El desafío sigue siendo enorme: miles de chicos y chicas esperan que se les restituya su derecho a una familia. Por eso, las campañas apuntan a generar conciencia sobre la necesidad de ampliar la disponibilidad adoptiva más allá de la búsqueda de bebés.

“Adoptar es un acto de amor y compromiso. No se trata de cumplir un deseo de los adultos, sino de garantizar que cada niño pueda crecer protegido, acompañado y con un proyecto de vida dentro de una familia”, remarcaron desde organismos vinculados a la infancia.