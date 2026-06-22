Siniestro vial en Leales: imputaron al camionero que impactó contra un auto y dejó cuatro muertos La fiscalía sostuvo que había ingresado con un camión a la ruta nacional 9 sin tomar los recaudos necesarios, provocando el impacto en el que murieron cuatro ocupantes de un automóvil.

La Justicia imputó a un camionero, de 45 años, por el accidente vial ocurrido durante la madrugada del sábado pasado en la localidad de Agua Azul, departamento Leales, donde murieron cuatro personas.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios II, que le atribuyó el delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas fatales.

El caso está a cargo del fiscal Carlos Sale, quien fue representado en la audiencia realizada este lunes por la auxiliar de fiscal Luz Becerra. Durante la proceso de control de aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se declarara legal y legítima la aprehensión de Cristian José Beltrán, de 45 años, medida que había sido dispuesta luego del hecho.

Posteriormente, la fiscalía formuló cargos contra el acusado por el delito de homicidio culposo por conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la multiplicidad de víctimas fatales, en calidad de autor.

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Además, se dispuso la imposición de una serie de reglas de conducta que Beltrán deberá cumplir durante seis meses, plazo fijado para el avance de la investigación.

El hecho

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el sábado 20 de junio, alrededor de las 4.30, sobre la ruta nacional 9, a la altura del kilómetro 1.251, en Agua Azul.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la fiscalía, Beltrán conducía un camión Mercedes Benz con chasis y acoplado cargado con caña de azúcar cuando ingresó a la ruta desde un acceso rural. En esas circunstancias, habría realizado la maniobra sin adoptar los recaudos necesarios para no interferir con la circulación vehicular.

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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que el camión aún no había completado su incorporación a la cinta asfáltica y que parte de su estructura obstruía la calzada cuando el acoplado fue impactado en su parte trasera izquierda por un automóvil Ford Ka que circulaba por la ruta.

Como consecuencia del choque fallecieron el conductor del vehículo menor, Daniel Alberto Díaz, de 57 años, y sus acompañantes Sandra Isabel Ligios, de 59; Macarena Russo Ligios, de 31; y una niña de siete años.

Fuente La Gaceta