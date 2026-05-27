“Sos mía o de nadie”: el dramático ataque de un hombre a su ex quedó filmado y terminó detenido El agresor se abalanzó sobre el auto en el que viajaba la joven junto a dos amigas, golpeó el parabrisas y lanzó amenazas mientras las víctimas pedían ayuda desesperadas. La mujer aseguró que sufría hostigamientos desde hace más de diez años.

La madrugada del domingo pasado se vivieron momentos de extrema tensión en la ciudad de Concepción, al sur de Tucumán, cuando una joven y dos amigas fueron víctimas de un violento episodio protagonizado por la expareja de una de ellas. El hombre, identificado como Carlos Luciano Nieva, interceptó el vehículo en el que circulaban las mujeres, golpeó el parabrisas e intentó obligar a su ex a descender mientras lanzaba amenazas y rodeaba el automóvil.

La dramática escena fue registrada por las propias víctimas y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se escucha a las jóvenes gritar desesperadas y pedir ayuda mientras llaman a la Policía. El agresor, lejos de detenerse, continuó hostigándolas alrededor del vehículo durante varios minutos, generando una situación de terror que conmocionó a la comunidad.

La joven, identificada como M., aseguró que el ataque “fue el límite de un calvario” que viene atravesando desde hace más de diez años. Según relató, el hostigamiento por parte de Nieva es constante y abarca también a personas de su entorno. “Nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios, qué vehículos usamos y dónde vivimos”, expresó en una publicación difundida en sus redes sociales, donde además compartió otros videos de acoso ocurridos días antes.

En esas grabaciones, captadas por cámaras de seguridad, se observa al acusado pasando de madrugada frente a la vivienda de la víctima mientras gritaba desde un taxi y también desde una bicicleta. La joven denunció además que el hombre utilizaba perfiles falsos y distintos números telefónicos para continuar acosándola, incluso después de haber sido denunciado ante la Justicia.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que Nieva ya tenía antecedentes por situaciones similares y que existía una restricción de acercamiento dictada hace tres meses, la cual habría incumplido en reiteradas oportunidades. Finalmente, el acusado fue detenido este martes durante un allanamiento ordenado por la fiscalía interviniente. Actualmente permanece alojado en la comisaría de Concepción y en las próximas horas enfrentará una audiencia de formulación de cargos.