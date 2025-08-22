Tucumán bajo alerta amarilla por vientos intensos este viernes El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para Tucumán por vientos fuertes que se harán presentes durante este viernes 22 de agosto. Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar e incluso superar los 100 km/h en algunos sectores de la provincia.

Las áreas que estarían bajo mayor impacto comprenden: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Detalle del fenómeno

En la región cordillerana se prevén vientos del oeste con velocidades de 50 a 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h , especialmente en cotas altas.

En el resto del territorio tucumano, los vientos rotarán hacia el sector sur, con intensidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Recomendaciones oficiales

Ante este tipo de alerta, el SMN recomienda:

