Las áreas que estarían bajo mayor impacto comprenden: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Detalle del fenómeno
-
En la región cordillerana se prevén vientos del oeste con velocidades de 50 a 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en cotas altas.
-
En el resto del territorio tucumano, los vientos rotarán hacia el sector sur, con intensidades de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Recomendaciones oficiales
Ante este tipo de alerta, el SMN recomienda:
-
Evitar actividades al aire libre.
-
Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
-
Mantenerse informado por los canales oficiales y preparar una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.