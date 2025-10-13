Tucumán brilló con alta ocupación hotelera La provincia se destacó a nivel nacional durante el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, impulsada por una nutrida agenda de eventos.

Tucumán vivió un excelente fin de semana largo para el sector turístico, con una ocupación hotelera promedio del 81% en toda la provincia. Los números reflejan una fuerte afluencia de visitantes atraídos por los eventos y actividades programadas.

Tucumán, por encima del promedio

La provincia se ubicó entre los destinos con mayor movimiento del país. A nivel local, los puntos más altos fueron:

Monteros: Encabezó el ranking con un impresionante 99% de ocupación .

Encabezó el con un impresionante . San Pedro de Colalao, San Javier y Yerba Buena: Siguieron de cerca con un 95% .

Siguieron de cerca con un . San Miguel de Tucumán: La capital registró un sólido 78%, consolidándose como centro de eventos.

Las zonas de valles y recreativas también mostraron un buen desempeño, con Tafí del Valle alcanzando el 65%, El Cadillal el 67% y Tafí Viejo el 64%.

Indicador Turístico Provincial Cifra

Ocupación Hotelera Promedio 81%

Total de Turistas 31.551

Impacto Económico Estimado $3.887 millones

Total de Pernoctaciones 50.482

Tendencia Nacional: Más Viajes, Menos Gasto

Los datos a nivel nacional, relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), muestran un panorama de turistas más prudentes en sus gastos:

Movilización de Personas: Se desplazaron 1.440.000 turistas por el país, un 2,1% más que en el mismo feriado de 2024, aunque no se lograron superar los niveles de 2023.

Se desplazaron por el país, un 2,1% más que en el mismo feriado de 2024, aunque no se lograron superar los niveles de 2023. Estadías Más Cortas: La estadía promedio cayó un 16,7%, pasando de 2,4 a 2 noches . CAME explicó que esta tendencia refleja una planificación de viajes más a último momento y cortos para “seguir viajando aun en un contexto económico de menor poder adquisitivo”.

La estadía promedio cayó un 16,7%, pasando de 2,4 a . CAME explicó que esta tendencia refleja una planificación de viajes más a último momento y cortos para “seguir viajando aun en un contexto económico de menor poder adquisitivo”. Gasto Más Austero: El gasto promedio diario de cada turista fue de $91.190 , con una leve caída real del 1,5% respecto al año anterior, lo que indica un comportamiento más austero enfocado en lo básico (gastronomía, alojamiento, transporte).

El gasto promedio diario de cada turista fue de , con una leve caída real del 1,5% respecto al año anterior, lo que indica un comportamiento más austero enfocado en lo básico (gastronomía, alojamiento, transporte). Impacto Económico Total: El gasto total fue de $262.627 millones, lo que representa una disminución real del 16,2% en comparación con 2024, atribuida principalmente a la reducción en la duración de las estadías.

A pesar de la prudencia en el gasto, la distribución del turismo interno fue buena, con Tucumán destacándose junto a otros destinos como Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo y Mar del Plata.