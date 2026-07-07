Allanaron la delegación de la Policía Federal en Tucumán Gendarmería secuestró documentación en la sede de la fuerza por orden de la Justicia Federal. Además, fueron desplazados dos jefes mientras avanza la investigación contra siete efectivos acusados de integrar una presunta red de sobornos.

La investigación por el presunto cobro de coimas a tours de compras que transportaban mercadería de contrabando sumó un nuevo capítulo con un allanamiento en la delegación Tucumán de la Policía Federal Argentina (PFA).

Por orden del juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, efectivos de Gendarmería Nacional allanaron las dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y de la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal en Tucumán, ubicadas sobre calle Laprida, en San Miguel de Tucumán. Durante el procedimiento se secuestró documentación considerada clave para la causa.

Entre los elementos incautados figuran el libro oficial de servicio, el libro del sargento de guardia, partes informativos sobre controles vehiculares, el estado de cuarto y el libro de brigada. Todo el material será analizado por especialistas de Gendarmería para reconstruir la actividad desarrollada por los efectivos investigados y determinar si existieron irregularidades dentro de la delegación.

Siete policías detenidos

El allanamiento se enmarca en la causa que investiga a siete efectivos tucumanos de la Policía Federal, acusados de cobrar sobornos para permitir el paso de tours de compras, bagayeros y vehículos con mercadería de contrabando por un puesto de control ubicado en Rapelli, Santiago del Estero, sobre un corredor estratégico para el ingreso de productos desde Bolivia.

La investigación determinó que la organización tenía un sistema de cobros previamente establecido. Según la acusación, los tours de compras abonaban alrededor de $100.000, mientras que camionetas, utilitarios y otros vehículos pagaban diferentes montos para evitar los controles. La maniobra fue desbaratada mediante un operativo con billetes previamente marcados por la Justicia, que luego fueron hallados entre el dinero secuestrado durante los procedimientos.

Desplazaron a dos jefes

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En paralelo al avance judicial, la conducción de la Policía Federal dispuso el desplazamiento y pase a disponibilidad del jefe del Departamento de Investigaciones Federales Tucumán y de la jefa de la DUOF Tucumán, mientras se determina el alcance de sus responsabilidades dentro de la investigación.

Con el allanamiento en la sede tucumana, la Justicia busca establecer si las maniobras investigadas contaron con algún grado de conocimiento o respaldo dentro de la estructura de la fuerza y si existen otros efectivos involucrados en el presunto esquema de corrupción.

Fuente Los Primeros