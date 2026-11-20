Tucumán entregó a la Cancillería un documento histórico sobre Malvinas Presidido por el Canciller Pablo Quirno, se realizó hoy en el Palacio San Martín el acto de entrega de un documento histórico por parte del Gobernador de la Provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con la presencia además de autoridades nacionales, provinciales y veteranos de Malvinas.

El Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán remitió copia del oficio del 24 de enero de 1833, enviado por el Gobierno de Buenos Aires mediante el cual el gobernador, Juan Ramón Balcarce, comunicó al gobernador de Tucumán sobre la ilegítima ocupación británica de las Islas Malvinas ocurrida el 3 de enero de aquel año.

Frente a un auditorio colmando, Quirno destacó: “Los documentos históricos que hoy aporta Tucumán enriquecen el acervo de miles de documentos de la Cancillería y apoyan la labor del CASUR, nuestro Consejo Consultivo sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Los registros muestran la continuidad de un reclamo que atravesó gobiernos y generaciones”.

“Desde 1833, la Argentina nunca concedió la ocupación y nunca dejó de protestar. La Constitución Nacional consagra esa voluntad al establecer el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Ese mandato guía nuestra diplomacia en la búsqueda de una solución pacífica y negociada con el Reino Unido”, añadió.

El Canciller puso de relieve que “con ese propósito, el Presidente presentó en su cadena nacional del 3 de septiembre una estrategia integral, fruto de meses de trabajo entre distintas áreas del Estado. Pasamos a la acción. Desde la Cancillería se articulan las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas, como pieza de un mismo engranaje en el que cada medida refuerza a las demás”.

El Ministro explicó: “Debemos proteger los recursos de nuestra plataforma continental. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum promueven el denominado proyecto “Sea Lion”, en la Cuenca Malvinas Norte, con licencias ilegales e ilegítimas emitidas bajo la autoridad pretendida del Reino Unido. Por ese motivo, dirigimos advertencias a empresas y gobiernos e impulsamos procedimientos sancionatorios conforme a nuestra legislación”.

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Sobre el final, el Canciller manifestó: “Queridos veteranos, ustedes conocen el nombre y la voz de los compañeros que quedaron en las islas. Han llevado su recuerdo durante más de cuatro décadas. A nuestros veteranos y caídos les debemos una defensa a la altura de su noble ejemplo de entrega. Es mi compromiso como Canciller. Quiero que tengan la certeza de que, en esta causa que llevan tan adentro, van a encontrarme siempre a su lado”.

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la importancia histórica del documento de 1833 que Tucumán presentó ante la Cancillería argentina y sostuvo que constituye un aporte documental a la defensa de la soberanía nacional en la Cuestión Malvinas. “Este instrumento histórico tiene que ver con la soberanía plena de las Islas Malvinas y permite demostrar, a través de la documentación, que desde el punto de vista administrativo, jurídico e histórico, las Malvinas siempre fueron argentinas”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la Provincia decidió poner el documento a disposición del Gobierno nacional para que pueda utilizarlo en las instancias que considere necesarias. “Este material surgió del muy buen trabajo que estamos realizando en el Archivo Histórico de la Provincia, con tareas de digitalización. Entendíamos que debíamos ponerlo a disposición del Gobierno nacional y que el lugar indicado para hacerlo era la Cancillería”, señaló.

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Asimismo, Jaldo remarcó el protagonismo de Tucumán en la historia nacional y mencionó figuras como Bernabé Aráoz, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca, cuyos aportes marcaron distintos momentos de la construcción institucional y política del país.

Por último, el Gobernador subrayó el carácter transversal de la causa Malvinas y la importancia del acompañamiento institucional recibido durante la presentación. “Malvinas está por encima de cualquier diferencia personal o política. Hoy nos acompañan representantes de distintos espacios políticos y excombatientes de Malvinas. Se trata de una reunión institucional y protocolar muy importante”, concluyó.

El relevamiento realizado por la Cancillería, en colaboración con el Archivo Histórico de la Provincia, permitió establecer que las comunicaciones relativas a Malvinas circularon a través de canales institucionales regulares entre Buenos Aires y distintos gobiernos provinciales, es decir de manera oficial.

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Así, en 1833, Tucumán comprendió que la ocupación británica de las Islas Malvinas no constituía una afrenta a una provincia en particular, sino una violación de la soberanía y la integridad territorial de toda la Nación Argentina.