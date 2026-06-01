Comenzó la entrega del boleto gratuito para jubilados El operativo se concreta como es habitual en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán hasta las 13 y abarca los meses de junio, julio y agosto. Los beneficiarios de Capital podrán retirar sus boletos según la terminación de su DNI.

La Secretaría de Transporte -organismo que depende del ministerio de Obras Públicas- retomó la entrega del boleto gratuito para jubilados. El operativo comenzó hoy en el horario de 7 a 13 en el Complejo Belgrano de San Miguel de Tucumán y se extenderá durante toda la semana.

El secretario Vicente Manuel Nicastro explicó el mecanismo de distribución por orden de terminación de DNI. “Vamos a distribuir los boletos en función de la terminación de los DNI, de manera que este lunes entregamos los boletos a jubilados con DNI 0 y 1, mañana martes, a los que tengan DNI 2 y 3, el miércoles, 4 y 5, el jueves, los DNI terminados en 6 y 7, y el viernes, los DNI terminados en 8 y 9”, precisó.

El operativo abarca a jubilados de toda la provincia. Nicastro detalló la distribución entre la capital y el interior: “Tenemos un total de aproximadamente 90.000 beneficiarios, de los cuales el 40 por ciento, es decir, 36.000 aproximadamente, corresponden a San Miguel de Tucumán. El resto, obviamente, del interior de la provincia.”

En cuanto a los municipios y comunas del interior, el funcionario indicó que la distribución también comienza esta. Aclaró que “cada uno de los municipios y comunas desarrolla su propio operativo de entrega”.

Los boletos que se entregaron en este operativo cubren un período de tres meses. Nicastro precisó el alcance temporal: “Vamos a distribuir boletos correspondientes a junio, julio y agosto, de manera tal que todos ellos van a tener vigencia y van a poder ser usados hasta el próximo 10 de septiembre.”

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Una consulta frecuente entre los beneficiarios es si un familiar u otra persona puede retirar los boletos en su nombre. El secretario confirmó esa posibilidad y especificó los requisitos: “Pueden hacerlo a través de un tercero, en la medida que ese tercero lleve el DNI físico, tanto propio como el del jubilado. Es absolutamente necesario que lleve el DNI físico”.

Vacunación antigripal en el operativo

La Secretaría de Transporte sumó al operativo los servicios del Sistema Provincia de Salud (SIPROSA), con foco en la campaña de vacunación antigripal.

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Nicastro subrayó la importancia de este acompañamiento sanitario en la época del año: “En esta ocasión va a estar presente el SIPROSA, y en estos casos, puntualmente, es muy importante por la época de la vacunación contra la gripe. Invitamos a todos aquellos jubilados que no se hayan vacunado todavía a acercarse para que en el Complejo puedan adquirir la vacuna”.

El jefe del departamento de Inmunizaciones del Siprosa, Miguel Ferré Contreras, expresó: “estamos aprovechando este operativo de entrega de boletos para realizar un operativo sanitario. Está presente la Dirección de Emergencia a través del 107, cubriendo las eventuales situaciones de salud que puedan presentarse. Además, está el personal del CAPS Matienzo, realizando controles de salud de presión arterial. Y, finalmente, con la Brigada de Vacunación del Vacunatorio a la Familia. Hemos montado un vacunatorio bastante amplio, donde estamos aprovechando esta oportunidad para traerle vacunas contra la gripe, la neumonía y el COVID a todos nuestros adultos mayores”.

En cuanto a los horarios de atención: “Desde las 8 hasta las 12:30, mientras dure la entrega de boletos. Plantearles a los adultos mayores que aprovechen esta oportunidad, donde pueden realizar sus controles de salud, vacunarse, tomar un café, retirar el boleto. Pasar una mañana que va a ser muy provechosa con todos servicios que brinda el Gobierno de la provincia”.

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“Recordemos que en este invierno tenemos que volver a poner en vigencia todas las medidas que previenen la transmisión de los virus, como el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, y mantener la vacunación antigripal al día”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán

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