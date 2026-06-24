El Gobierno provincial reconoció a deportistas tucumanos que representaron al país Se trata del campeón mundial de básquet para atletas con Síndrome de Down, Gabriel Salazar, y al campeón argentino de mountain bike Sub 23, Facundo Cayata. El encuentro se realizó en Casa de Gobierno, donde las autoridades ratificaron el acompañamiento a los deportistas en sus próximos desafíos internacionales.

El ministro de Interior, Darío Monteros, recibió en su despacho a Gabriel Salazar, integrante de la Selección Argentina de Básquet para atletas con Síndrome de Down, y a Facundo Cayata, reciente campeón argentino de mountain bike en la categoría Sub 23. Durante la reunión, las autoridades destacaron los logros alcanzados por ambos deportistas y anunciaron el respaldo provincial para sus futuras competencias.

Salazar formó parte del seleccionado argentino que se consagró campeón invicto en el Mundial de Básquet para Personas con Síndrome de Down 2026, disputado en Körmend, Hungría. El equipo nacional obtuvo la medalla de oro tras vencer a Turquía por 23 a 18 en la final y completó una destacada actuación durante todo el certamen.

Por su parte, Cayata, oriundo de San Pedro de Colalao, se coronó campeón argentino de mountain bike en Mendoza. El deportista ya fue convocado para integrar la Selección Argentina que participará del próximo Campeonato Mundial en Italia.

También estuvieron presentes la madre de Salazar, Nancy Urquiza; el secretario de Deportes de la Provincia, Diego Erroz; y el comisionado comunal de San Pedro de Colalao, Walter Mamaní, quien acompañó a Cayata.

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Al referirse al reconocimiento, Monteros destacó el orgullo que representan ambos atletas para la provincia y confirmó el acompañamiento del Estado en sus próximos desafíos deportivos.

“En nombre del gobernador Osvaldo Jaldo hemos recibido a Gabriel Salazar, que pertenece a la Selección Argentina de Básquet para atletas con Síndrome de Down, el único tucumano a nivel nacional de este seleccionado. Participó en el campeonato mundial y le dimos un reconocimiento. Por instrucción del Gobernador de la Provincia nos pusimos a disposición del atleta para ayudarlo en todo lo que sea necesario para que pueda seguir practicando este deporte inclusivo, que es un ejemplo para todos, y pueda llegar a un torneo en Polonia el año que viene”, expresó el ministro.

Asimismo, valoró el acompañamiento familiar que permitió el crecimiento deportivo del joven. “Sabemos que hay un gran esfuerzo de la familia, especialmente su mamá. Queremos agradecerle en nombre de nuestra provincia que tengamos un campeón del mundo que nos acompaña y, para eso, estamos nosotros como Gobierno, para ayudar”, señaló.

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En relación con Cayata, Monteros resaltó su presente deportivo y adelantó el apoyo para su preparación mundialista. “También hemos recibido y reconocido a Facundo Cayata, que es campeón argentino de mountain bike y que ya ha sido seleccionado para integrar la Selección Argentina que va a participar en el Mundial de Italia. Su última preparación antes de ese torneo será en Tafí del Valle y le daremos todos los elementos y las herramientas que necesita para que pueda hacer su última adaptación, que es a 2.000 metros sobre el nivel del mar. En Italia va a participar en un terreno de 1.500 metros sobre el nivel del mar, así que queremos que vaya nuestro campeón argentino en las mejores condiciones”, afirmó.

El funcionario remarcó además el valor estratégico de las políticas deportivas. “Seguimos apostando al deporte y acompañando a nuestros deportistas que representan orgullosamente a Tucumán. No hay duda de que para nosotros esto no es un gasto, es una inversión hacia el deporte, porque detrás del deporte está la salud mental y la salud física”, sostuvo.

El secretario de Deportes, Diego Erroz, destacó la importancia de sostener programas de desarrollo deportivo desde edades tempranas y valoró la decisión provincial de garantizar la continuidad de los Juegos Evita.

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“Facundo ha sido medallista de los Juegos Nacionales Evita, financiados ahora por la Provincia de Tucumán. Ahí está la importancia de estos juegos, del deporte de iniciación, donde nos ha garantizado el Gobierno de la Provincia una inversión muy grande para que nosotros podamos realizarlos, no solamente en la jurisdicción municipal, sino a nivel provincial y participar de la final nacional, ya que de Nación no están viniendo los fondos que corresponderían”, manifestó.

Además, puso en valor el desempeño de los deportistas reconocidos. “Felicitamos a estos dos campeones porque representan a la provincia dentro de una selección en cada una de sus disciplinas. Para nosotros son ganadores y, obviamente, nos genera la responsabilidad de tener que acompañarlos”, indicó.

La madre de Gabriel Salazar, Nancy Urquiza, agradeció el respaldo brindado por las autoridades y destacó las oportunidades que se abren para el desarrollo de la disciplina en Tucumán.

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“Muy contentos por este apoyo que nos está brindando el señor ministro y el señor secretario de Deportes, con esta apertura que hay y la propuesta para que la selección entrene ahora o haga un par de concentraciones acá en la provincia. Fue una visita y un reconocimiento muy satisfactorio”, expresó.

A su turno, Facundo Cayata valoró el acompañamiento institucional de cara a su participación en el Mundial de Italia.

“La verdad que estoy muy contento por el apoyo del Gobierno de la Provincia, del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro del Interior, Darío Monteros. Ahora queda concentrarse en el Mundial, que será en Italia, en Val di Sole. Estoy muy contento por el apoyo y a darle con todo para representar a la provincia”, concluyó el deportista.

Fuente Comunicación Tucumán