Hoy el clima será crítico, con condiciones que obligan a “prepararse” según el nivel de alerta vigente. Se esperan tormentas fuertes de manera persistente durante la mañana, la tarde y la noche.
Probabilidad de lluvias: El riesgo de precipitaciones es muy elevado, alcanzando entre un 70% y 100% a partir de la tarde.
Temperaturas: La máxima llegará a los 28°C en la tarde, descendiendo a 22°C por la noche con el avance de las tormentas.
Para mañana domingo, la intensidad de los fenómenos disminuirá a un nivel de alerta amarilla. El día comenzará con tormentas fuertes y una temperatura mínima de 21°C. La probabilidad de lluvias bajará notablemente (entre un 10% y 40%) durante la tarde y la noche. Se espera que el termómetro alcance los 26°C durante la tarde.
Fuente Los Primeros