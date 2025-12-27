Tucumán se encuentra bajo alerta naranja por fuertes tormentas El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta naranja para gran parte de la provincia durante este fin de semana.

Hoy el clima será crítico, con condiciones que obligan a “prepararse” según el nivel de alerta vigente. Se esperan tormentas fuertes de manera persistente durante la mañana, la tarde y la noche.

Probabilidad de lluvias: El riesgo de precipitaciones es muy elevado, alcanzando entre un 70% y 100% a partir de la tarde.

Temperaturas: La máxima llegará a los 28°C en la tarde, descendiendo a 22°C por la noche con el avance de las tormentas.

Para mañana domingo, la intensidad de los fenómenos disminuirá a un nivel de alerta amarilla. El día comenzará con tormentas fuertes y una temperatura mínima de 21°C. La probabilidad de lluvias bajará notablemente (entre un 10% y 40%) durante la tarde y la noche. Se espera que el termómetro alcance los 26°C durante la tarde.

Fuente Los Primeros