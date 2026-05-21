Un conflicto vial terminó a los tiros en pleno microcentro: un hombre resultó herido El hecho ocurrió en calle San Juan al 600, en la capital tucumana. Un roce entre una bicicleta y un automóvil desencadenó una discusión que fue escalando hasta derivar en una agresión armada. La víctima sufrió una herida de bala y fue trasladada a un centro asistencial.

Momentos de extrema tensión se vivieron este jueves en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán, cuando un conflicto vial terminó con un hombre herido de arma de fuego. El episodio se registró sobre calle San Juan al 600 y generó alarma entre comerciantes, peatones y automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo comenzó a partir de un roce entre una bicicleta y un automóvil. Lo que inicialmente parecía un incidente menor derivó rápidamente en una acalorada discusión entre los involucrados, que fue subiendo de tono ante la mirada de numerosos testigos.

Según trascendió, en medio del enfrentamiento verbal una de las personas extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en uno de los participantes del conflicto. La víctima cayó herida y debió recibir asistencia inmediata mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia.

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Personal policial y equipos sanitarios acudieron al lugar pocos minutos después del hecho. El hombre lesionado fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica, mientras que efectivos de la fuerza de seguridad realizaron las primeras actuaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que trabajan en la recolección de testimonios y en el análisis de cámaras de seguridad de la zona para identificar a todos los involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes en este grave episodio de violencia ocurrido en el corazón de la capital tucumana.