Jaldo y Chahla dialogaron sobre obras comunitarias y mejoras para el transporte de pasajeros El gobernador y la intendente de San Miguel de Tucumán destacaron los esfuerzos conjuntos para desarrollar proyectos de pavimentación, canalización y obras hídricas, además de evaluar propuestas para mejorar el servicio de colectivos en el área metropolitana.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió con la intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, con quien analizó cuestiones vinculadas a obras comunitarias vitales para la ciudad como pavimentación de calles y de canalización. Al tiempo que la jefa municipal presentó un informe sobre la situación del transporte urbano de pasajeros.

Jaldo explicó: “evaluamos el trabajo en conjunto que venimos haciendo para prevenir y atenuar inundaciones como es el mejoramiento de los canales de San Miguel de Tucumán y del área metropolitana de la ciudad y de la provincia de Tucumán”.

“También hemos tratado el tema del transporte público, que nosotros entendemos que es un servicio esencial por la cantidad de pasajeros que lo utilizan y por la fuente de trabajo que el transporte público significa en la provincia de Tucumán. Estamos hablando de 4000 familias que dependen del transporte público de pasajeros”, declaró.

Además, observó: “sabemos con la intendenta que tenemos que trabajar juntos, tanto en el área urbana como metropolitana y rural, para mejorar los servicios, para dar un mejor servicio a nuestros vecinos. Y también tratar de que los empresarios estén a la altura de las circunstancias para que puedan ayudarnos en el menor tiempo posible a cumplir este objetivo, de dar el servicio que realmente se merecen los ciudadanos tucumanos”.

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“Luego hemos hablado de otras obras públicas que estamos encarando a nivel nacional y algunas con financiamiento internacional. Seguramente la vamos a anunciar de manera conjunta”, dijo.

Chahla expresó: “fue una reunión con el gobernador, Osvaldo Jaldo, bastante provechosa y fructífera desde temprano que abarcó distintas temáticas. Hablamos de la visita del gobernador que va a hacer al municipio la semana que viene junto al vicegobernador, Miguel Acevedo”.

Por otro lado, “mañana tenemos una inauguración de unas obras que estábamos haciendo de pavimentación. Una obra importante que estará abierta al público por supuesto” y que, a raíz de la agenda del mandatario tucumano que participará del Consejo de Seguridad del NOA donde participarán funcionarios nacionales, “el gobernador nos va acompañar el viernes que viene para recorrer esta obra que es muy importante para para todos los capitalinos”.

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“Hablamos de obras hídricas sobre el proyecto del barrio 360 Viviendas. El avance que tenemos y sobre la próxima licitación de la obra hídrica del norte”, dijo.

Además, sobre transporte, dijo: “Le mostré nuestro diagnóstico de situación. Lo está leyendo, lo escuchó con bastante atención” y comentó que el informe analiza los tramos, el número de líneas de colectivos, sus recorridos y cantidad de pasajeros: “Hay 19 recorridos. Son 14 líneas. Algunas líneas también son interurbanas”.

Además, comentó que se presentó “también una propuesta que le ha gustado al gobernador. Lo demás tiene que ver con el aumento del boleto, que es algo que trata el Concejo Deliberante, no depende de nosotros. Tenemos el diagnóstico de situación, tenemos propuestas. El transporte no es municipal, ni termina donde termina la ciudad, no tiene límite. Es metropolitano, es interurbano y demás. Entonces, en ese contexto es que lo estamos trabajando y se van a seguir haciendo reuniones con expertos”, declaró.

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En cuanto a la relación del municipio con la provincia, Chahla opinó: “tenemos diálogo con el gobernador, nos hablamos a la noche, a la tarde o en algún momento de la semana. Tenemos cosas en común, tenemos que trabajar juntos y sabemos que ese es el camino. Son cosas importantes para la gente. Todo está viento en popa. Con las preocupaciones de siempre, de dos personas que tenemos responsabilidad institucional de poder cumplir con todo, con la gente, con los ciudadanos, con nuestro pueblo, con los sueldos, con las obras, con las calles”.

“Yo tengo un municipio pero el gobernador tiene 19 municipios y 93 comunes que atender. Trabajamos para poder cumplir con lo que decimos”, cerró.