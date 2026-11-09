Un edificio de la calle Córdoba al 1.300 sufrió un grave incendio El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, confirmó que no hubo víctimas y el fuego afectó a un departamento del décimo piso.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Tucumán y responsable de Defensa Civil municipal, Rubén Fernández, que el fuego se originó en un departamento del décimo piso. Destacó que el sistema fijo contra incendios del inmueble fue fundamental para controlar las llamas. Los vecinos podrán utilizar únicamente hasta el octavo piso y deberán esperar un informe técnico para la restitución de los servicios.

El funcionario detalló que tomaron conocimiento del incendio alrededor de las 20.50 en un edificio de calle Córdoba al 1300, en San Miguel de Tucumán. Según explicó Fernández, las llamas se originaron en un solo departamento ubicado en el décimo piso y no en la totalidad de ese nivel, como parecía observarse desde el exterior. “Se realizó la evacuación de algunos pisos, porque todavía quedaba gente en el edificio, y subimos al piso décimo a trabajar, que ahí era el incendio”, relató.

Además, confirmó que no había personas dentro del departamento cuando llegaron los equipos de emergencia. El inquilino se encontraba en la planta baja y manifestó que vivía solo en el inmueble.

Fernández destacó la rapidez de la intervención y confirmó que no hubo víctimas. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil municipal, la PPC y destaco al personal del Centro de Monitoreo. Además la colaboración de la Dirección de Tránsito para facilitar el ingreso de las dotaciones.

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El sistema contra incendios fue clave para controlar las llamas

Uno de los aspectos que destacó el subsecretario fue el funcionamiento del sistema fijo contra incendios del edificio. Se trata de las instalaciones que cuentan con reserva de agua, mangueras y elementos específicos para actuar ante una emergencia.

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“Funcionó el sistema estable contra incendios. Si no hubiésemos realizado los controles y solicitado a los edificios que tengan el sistema en funcionamiento, no se hubiese podido actuar de la manera que se actuó”, explicó. En ese sentido, detalló que los bomberos pudieron utilizar las mangueras instaladas en el décimo piso y, cuando estas no dieron abasto, recurrieron a las del noveno.

“Al ser en un piso décimo, era mucha la presión de agua que iban a tener que tener los bomberos trabajando desde afuera. Que ellos hayan tenido el sistema estable en óptimas condiciones permitió que en el piso décimo pudieran utilizar las mangueras que tenían ahí”, señaló Fernández.

El funcionario vinculó este resultado con los controles que Defensa Civil viene desarrollando junto con la Dirección de Catastro desde hace más de dos meses, mediante una campaña de inspecciones en edificios de la ciudad.

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“Es fundamental la tarea que viene realizando Defensa Civil, realizando estos controles y solicitándole a los consorcios que regularicen la situación de los sistemas contra incendios”, remarcó.

También observó que algunas mangueras y picos del edificio se encontraban en buenas condiciones y prácticamente nuevos, pese a que el inmueble tiene aproximadamente cuatro años de antigüedad. Por eso, consideró que las inspecciones y los requerimientos realizados a los consorcios contribuyeron a mejorar las condiciones de seguridad.

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Qué pasará con los vecinos y cuándo volverán los servicios

Tras el incendio, el edificio quedó sujeto a restricciones preventivas. Fernández precisó que el inmueble tiene once pisos y que, por el momento, solamente se permite utilizar y habitar hasta el octavo nivel.

“En este momento solo se puede habitar hasta el piso ocho y no tienen servicio por una cuestión de seguridad. No tienen gas, ni luz, ni agua”, explicó.

La medida responde a la cantidad de agua utilizada durante el operativo, que llegó a filtrarse hacia los niveles inferiores. Según indicó, incluso en la planta baja se observaba agua que caía desde los techos. “Esto puede haber llegado a ingresar a las instalaciones eléctricas”, advirtió.

Por ese motivo, Defensa Civil y Catastro solicitaron al consorcio que presente un informe técnico integral, elaborado por profesionales, que permita evaluar el estado de las instalaciones y la estructura del inmueble.

El funcionario indicó que esperan que la documentación pueda presentarse entre el miércoles y el jueves. El estudio deberá contemplar las condiciones estructurales y el estado de los sistemas de desagüe, electricidad y agua, entre otros aspectos. “Una vez que ellos presenten un informe de un estudio integral, recién a partir de ese momento se va a poder comenzar a utilizar o habilitar los servicios”, precisó.

La causa del incendio todavía no fue determinada

Por último, el responsable de Defensa Civil señaló que todavía no se estableció cómo se inició el fuego. Se aguarda la intervención del perito de Bomberos, que deberá realizar las tareas correspondientes para determinar el origen del incendio. “Me pudieron dar un preliminar, pero van a esperar que se presente el perito de Bomberos y haga su trabajo, que haga el peritaje”, explicó.

Por otra parte, Fernández destacó que la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, estuvo pendiente del operativo y se comunicó con él para conocer la situación y ponerse a disposición de los equipos de emergencia.

Fuente LV12