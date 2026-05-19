Un joven perdió la vida en un incendio en Los Nogales Las menores de edad fueron trasladadas de urgencia al hospital Centro de Salud.

Un joven de 22 años murió calcinado y dos adolescentes de 17 resultaron heridas, una de ellas en estado crítico y con un embarazo de dos meses en riesgo, durante un incendio ocurrido en la madrugada de este martes en la localidad de Los Nogales.

El siniestro se registró alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda prefabricada ubicada sobre la calle Vieja, a la altura del kilómetro 1306 de la ruta 9, en las inmediaciones del galpón de Piato. Bomberos voluntarios de Los Nogales acudieron al lugar para sofocar las llamas.

En el sitio, la policía entrevistó a Antonio Alexander Herrera, de 20 años, quien habitaba la vivienda. El joven relató que desconocía las causas del incendio y que logró salir junto a su hermana menor y su novia. Sin embargo, dentro de la casa habían quedado su madre, Miriam Valeria Romano, de quien aún no se tenían datos, y su hermano Ezequiel Jesús Herrera, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado.

El testimonio de una de las heridas

MIRA TAMBIÉN La ministra de Educación habló sobre la situación en la Escuela Normal

Las dos adolescentes heridas fueron identificadas como Lucía Fernanda Pucharras (17) y Leonela Daiana Herrera (17). Ambas fueron trasladadas de urgencia al hospital Centro de Salud. Según el parte médico, la primera presenta quemaduras en manos, rostro y cuello, con compromiso de vías respiratorias. Su estado se agrava debido a un embarazo de dos meses que corre riesgo. La segunda presenta quemaduras en ambas manos y una herida cortante en la mano derecha.

De acuerdo al testimonio de Leonela, momentos antes del incendio se encontraban en el interior del dormitorio cuando, por razones que se investigan, se habría producido un desperfecto eléctrico en un calefactor.

Las menores lograron salir por la ventana rompiendo el vidrio y fueron alcanzadas por el fuego durante la huida. Vecinos del lugar las trasladaron al hospital en un vehículo particular.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del incendio, mientras las dos adolescentes permanecen internadas bajo observación médica.

Fuente La Gaceta