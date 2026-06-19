Osvaldo Jaldo tomó la promesa a la Bandera a más de 3.000 alumnos El 206º aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano comenzó a ser celebrado desde muy temprano con la presencia del Gobernador y funcionarios de toda la provincia.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó esta mañana del acto por el Día de la Bandera Nacional y la conmemoración del 206° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, que se realizó en la explanada de Casa de Gobierno frente a la Plaza Independencia.

Allí, el Primer Mandatario Provincial tomó la Promesa de Lealtad a la Bandera a más de 3000 alumnos de cuarto grado de establecimientos educativos de toda la provincia y la jura a la enseña nacional a cadetes de 3º año del Instituto de Enseñanza Superior (IES) de la Policía General José Francisco de San Martín.

“Nuestra bandera simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía”, expresó Jaldo al dirigirse a los estudiantes y cadetes.

Asimismo, remarcó que la bandera nacional “convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones”, y representa la historia construida por generaciones de argentinos con esfuerzo, esperanza y trabajo.

En uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, el gobernador recordó que la enseña patria simboliza el presente y el futuro del país: “Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de los argentinos”.

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Al tomar la tradicional promesa de lealtad, convocó a los alumnos a defender y amar la bandera “con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad y comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos”.

Finalmente, los más de 3.000 escolares tucumanos y los cadetes de la fuerza policial reafirmaron su compromiso con los valores permanentes e irrenunciables que representa la bandera argentina, en una jornada cargada de emoción, patriotismo y orgullo nacional.

El vicegobernador Miguel Acevedo, afirmó que “la bandera es el símbolo que nos identifica, que nos aglutina a todos los argentinos y que nos da identidad en el mundo”.

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Asimismo, recordó la figura de Manuel Belgrano y su vínculo con Tucumán: “Debemos reconocer toda su entrega por la patria. No nos olvidemos que Belgrano libró la Batalla de Tucumán, un hecho fundamental para nuestra historia”.

Finalmente, sostuvo que la mejor manera de homenajear a los próceres es a través del trabajo cotidiano. “Lo que debemos hacer los argentinos es honrarlos con responsabilidad y compromiso, haciendo el trabajo que nos corresponde en cada lugar que ocupamos”, concluyó.

La ministra de Educación, Susana Montaldo dijo: “Hoy, más que nunca, necesitamos verla así, alta en el cielo”, en referencia a la bandera argentina, y expresó su deseo de que los símbolos patrios permanezcan presentes en la vida cotidiana: “Que no volvamos a guardar las banderas en nuestras casas; si hay que guardarlas, pongámoslas dentro del corazón”.

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Dirigiéndose a los estudiantes que realizaron la promesa de lealtad, afirmó que representan a todos los alumnos de la provincia y a las familias argentinas: “El sueño de un futuro mejor no es tan solo un sueño, sino una posibilidad, si es que ponemos lo mejor de nosotros mismos para llegar a ello”.

Finalmente, llamó a que el homenaje a la enseña patria trascienda la fecha del calendario: “Ojalá que todos los días sean para los argentinos el Día de la Bandera”, y convocó a mantenerse unidos para construir “caminos de solidaridad y fraternidad”.

Fuente Comunicación Tucumán

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