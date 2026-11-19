Una joven denunció a otra por atropellarla y golpearla a la salida de un boliche La víctima denunció que fue atacada por otra mujer con la que había discutido dentro del local. La querella pidió que el caso sea investigado como tentativa de homicidio y amenazas.

Una joven de 25 años denunció que fue perseguida, atropellada y brutalmente golpeada por otra mujer a la salida de un boliche de Aguilares.

Según su propio relato en redes, la agresora no solo la atacó dentro del local bailable, sino que también la persiguió en un auto, la embistió cuando circulaba en moto y después siguió golpeándola aun cuando ya estaba tendida en el suelo, sin posibilidades de defenderse.

El hecho, que se viralizó en las últimas horas, ocurrió durante la madrugada del domingo 26 de julio, cuando Marianela Graneros salió a bailar con una amiga y otras dos mujeres al boliche Centenario.

Lo que comenzó con una serie de empujones y provocaciones terminó convirtiéndose en una agresión que ahora busca ser investigada como un intento de homicidio.

MIRA TAMBIÉN El PROCREAR alcanza un 45% de avance y las primeras entregas serán en 2027

La causa está caratulada inicialmente como lesiones leves, pero el abogado de la víctima, Patricio Char, presentó un pedido ante la Justicia para que se modifique la calificación legal y se investiguen los hechos como tentativa de homicidio y amenazas.

Una discusión dentro del boliche que terminó en una pelea

De acuerdo con la denuncia de Marianela, el primer episodio ocurrió dentro del boliche. Mientras estaba cerca del sector del DJ junto a sus amigas, otra mujer comenzó a empujarlas reiteradamente.

MIRA TAMBIÉN Asesinato de una mujer en Lastenia: el presunto autor del hecho se quitó la vida en Juan Bautista Alberdi

En un primer momento, pensó que se trataba de movimientos propios de la cantidad de personas que había en el lugar. Sin embargo, los codazos y empujones continuaron, por lo que decidió pedirle que dejara de molestarla.

La respuesta fue una serie de insultos y amenazas. Según su testimonio, cuando la otra mujer intentó golpearla, ella le sujetó una mano, pero la agresora la tomó del pelo y empezó a rasguñarle la cara.

Otras personas que estaban en el lugar intervinieron y lograron separarlas. Sin embargo, la violencia no terminó allí.

MIRA TAMBIÉN Encontraron a una joven de 27 años sin vida en el interior de una vivienda

La persiguió en auto y la atropelló cuando iba en moto

Cuando salió del establecimiento, Marianela fue a buscar su moto, que había dejado estacionada a pocos metros de la entrada. Allí volvió a encontrarse con la agresora, quien, según denunció, se acercó y le dio una patada en el abdomen.

El personal de seguridad intervino nuevamente para evitar que la situación escalara. Finalmente, la joven pudo retirarse junto a su amiga, que viajaba con ella en la moto.

Pero mientras circulaban, advirtieron que un auto se acercaba a gran velocidad. Al darse vuelta, reconocieron el vehículo de la mujer con la que habían discutido minutos antes.

La conductora las chocó y ambas cayeron sobre la vereda, a la altura de la escuela Juana Castro. Lejos de detenerse para asistirlas, siempre en base a la denuncia, la mujer estacionó el auto, descendió y volvió a atacar a Marianela.

La golpeó en la cabeza y la cara cuando estaba indefensa

La joven relató que la agresora llevaba un objeto en una de sus manos y comenzó a golpearla en la cabeza, la cara y la nuca mientras la sujetaba del cabello.

Su amiga intentaba separarlas y registraba la escena con su teléfono celular. Pero la violencia siguió incluso cuando Marianela ya no podía mantenerse en pie.

“En ese momento me arrodillé porque no tenía fuerzas ni para estar parada. Yo estaba en el piso totalmente indefensa. Y me seguía pegando con lo que tenía en la mano. Mi pensamiento en ese momento era que me moría, que me mataba”, contó.

La víctima también describió la cantidad de sangre que perdía por las heridas: “Me salía sangre como si fuera agua, yo me limpiaba y me sacudía”.

En medio de la agresión, la mujer la habría levantado de la cabeza, sujetándola del pelo, para obligarla a mirarla y amenazarla.

“No te metas conmigo porque el que se mete conmigo la pasa mal”, le habría dicho antes de soltarla y darle una patada en la mandíbula.

La filmó mientras estaba ensangrentada y después se habría burlado

Uno de los detalles más impactantes del relato tiene que ver con lo que ocurrió antes de que la agresora se retirara.

Según Marianela, la mujer sacó su celular y también la grabó mientras estaba herida y cubierta de sangre. En ese momento, la habría amenazado para advertirle que no volviera a enfrentarse con ella.

“¿Querés quedar peor? ¿Querés cobrar de nuevo? Pensala dos veces antes de que vuelvas a hacerte la pícara conmigo. ¿Me has escuchado?”, habría expresado.

Pero la situación no terminó con ese episodio. Después de que las imágenes del ataque comenzaron a circular por las redes sociales, la agresora habría publicado un estado de WhatsApp con un mensaje intimidatorio: “Me avisan dónde velan a quien maté así la asesina se llega a dar el pésame”.

El pedido para que se investigue como tentativa de homicidio

La investigación quedó inicialmente en manos de la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción, a cargo de Carlos Sale, y fue caratulada como lesiones leves.

Sin embargo, Marianela decidió hacer público lo ocurrido el 12 de noviembre, después de recibir una notificación que indicaba que el expediente podría cerrarse mediante una salida alternativa.

La joven sostuvo que había aportado fotos, videos y documentación médica, pero que todavía esperaba respuestas de la Justicia.

Su abogado, Patricio Char, presentó un escrito para que se le reconozca a la víctima el rol de querellante particular y solicitó que se investigue a la acusada por tentativa de homicidio y amenazas.

Fuente TN