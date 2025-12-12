Una mujer perdió la vida en un siniestro vial El hecho se registró este viernes, alrededor de las 6:40, en la zona del Parque 9 de Julio

Una mujer, que viajaba como pasajera en una moto contratada a través de una aplicación, perdió la vida de forma instantánea al ser embestida por un colectivo de la Línea 11.

Según información proporcionada por fuentes policiales, el fatal impacto se produjo en la avenida Gobernador del Campo y Juan Posse, intersección ubicada en la zona norte del Parque 9 de Julio.

Hasta el momento, se informó que la víctima fue identificada como Andrea. El conductor de la moto, tiene 27 años y fue quién confirmó que presta el servicio de traslado en una reconocida aplicación.

Los vecinos de la zona relataron que a pesar de ser un cruce semaforizado, las maniobras imprudentes de los conductores de motos y autos son una constante. Los entrevistados también confirmaron que a menudo ocurren accidentes pero con daños menores.

Tras el siniestro, el tránsito fue cortado parcialmente, mientras realizan las pericias correspondientes.

También se observó que el cuerpo de la mujer quedó tendido a metros de la platabanda, y muy cerca de ella quedó tirado un casco protector. El colectivo no presentaba signos significativos del impacto.

