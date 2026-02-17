UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán La medida de fuerza se concretaría este jueves o el próximo miércoles, según la modalidad que defina la CGT a nivel nacional; dejará sin servicio de ómnibus a toda la provincia.

El transporte público volverá a paralizarse en Tucumán. El secretario general de la UTA, César González, confirmó este martes que la seccional local adherirá al paro nacional convocado por la CGT, por lo que no habrá circulación de colectivos en la provincia. La medida podría concretarse este jueves o el próximo miércoles, según la modalidad que termine de definirse a nivel nacional.

“Lo que tienen que pensar los tucumanos es que este jueves o el próximo miércoles no va a haber colectivos. No vamos a circular por el acatamiento del paro”, sostuvo González al confirmar la adhesión.

El dirigente explicó que la decisión responde al rechazo de su gremio a una serie de modificaciones impulsadas sobre la Ley de Contrato de Trabajo. “No estamos de acuerdo con ciertas modificaciones que se le hicieron, como el tema de la inasistencia, de las enfermedades, de las vacaciones, del banco de horas. Hay muchas cosas que yo creo que perjudican a los trabajadores y que, además, sean retroactivas”, advirtió.

En ese sentido, planteó su preocupación por el impacto que podrían tener los cambios en los derechos adquiridos. “Imagínese si usted tiene 20 años de servicio y hoy se modifica y vuelve a foja cero”, graficó.

No obstante, González aclaró que el gremio no se opone a discutir una reforma laboral, pero cuestionó la forma en que se lleva adelante el debate. “Estamos de acuerdo en que haya una modificación en la Ley de Contrato de Trabajo y en los convenios colectivos, porque son del año 76. Pero para que esto sirva para todos, tenemos que estar todos en la discusión: empresarios, gremios y gobierno”, afirmó.

“Esto no puede servir para un sector y dejar a otro desprotegido. Los empresarios tampoco pueden quedar fuera de la discusión”, agregó.

La UTA, como parte del esquema nacional del sindicato, confirmó que todas las seccionales del país adherirán a la medida de fuerza decretada por la CGT, lo que garantiza un fuerte impacto en el transporte urbano e interurbano.

MIRA TAMBIÉN Cuatro hombres terminaron heridos tras incidentes en El Cadillal

Fuente La Gaceta