La CGT hará un paro general el día en que se trate la reforma laboral en Diputados La central sindical decidió llevar adelante la medida de fuerza sin movilización. La huelga sería este jueves 19 o el miércoles 25.

La cúpula de la CGT decidió este lunes realizar un paro general cuando se trate la reforma laboral en Diputados, luego de la media sanción en el Senado. La huelga será de 24 horas sin movilización y podría desarrollarse este jueves 19 o el miércoles 25, de acuerdo a los tiempos legislativos.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) hicieron una reunión virtual este lunes para escuchar la postura de varios dirigentes que apoyan una medida de fuerza.

Desde hace varios días, muchos sindicalistas expresaron que ya no era suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

Uno de los puntos que causó más oposición para la CGT es el que permite reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 30 por ciento en caso de licencia médica, aunque también les preocupa el tema de las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones. El oficialismo incluso fue aceptando que incorporará modificaciones para la aprobación en Diputados.

Más allá de estas cuestiones, la regulación del derecho de huelga aparece en el horizonte como otro punto conflictivo.

El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a la Ciudad de Buenos Aires de muchos legisladores aliados.

La postura de la CGT

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:

“Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.

“Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.

