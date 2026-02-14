La CGT se reúne el lunes para evaluar un paro nacional contra la reforma laboral Según trascendió, la medida de fuerza se podría implementar el día que Diputados analice el proyecto que obtuvo media sanción esta semana en el Senado.

La cúpula directiva de la CGT adelantó para el próximo lunes una reunión en la que se tratará la posibilidad de llamar a un paro general para la próxima semana, en claro desacuerdo con la posible sanción de la reforma laboral, que comenzará a debatirse en Diputados luego de la media sanción en el Senado.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron adelantar el encuentro, que se llevará a cabo de manera virtual desde las 16 del lunes, ante la postura de varios dirigentes que apoyan una medida de fuerza.

De hecho, muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras. En consecuencia, según adelantaron medios de Buenos Aires, es posible que la central obrera convoque a un paro el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara Baja, probablemente el miércoles 18 o jueves 19.

Uno de los puntos que causó más oposición para la CGT es el que permite reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 30 por ciento en caso de licencia médica, aunque también les preocupa el tema de las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones.

Más allá de estas cuestiones, la regulación del derecho de huelga aparece en el horizonte como otro punto conflictivo.

El oficialismo procura tratar la reforma laboral que vino del Senado la semana que viene, pero el problema es que los feriados complican el regreso a la Ciudad de Buenos Aires de muchos legisladores aliados. Si no hubiera problemas logísticos, la sesión en Diputados se haría el jueves 19, pero hasta anoche lo más probable es que pasaría al miércoles 25.

La postura de la CGT

En un documento interno, la CGT advirtió que se opuso “en su totalidad” al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”.

Tras calificar la iniciativa de “regresiva y perjudicial para los trabajadores”, se detalla una serie de argumentos que seguramente serán el núcleo central de la impugnación judicial que preparan los abogados de la CGT:

“Tanto la Constitución Nacional como la normativa internacional consagran la protección del trabajador y del trabajo”.

“Existen principios de jerarquía constitucional como el de progresividad y no regresión que buscan que la legislación del trabajo avance mejorando las condiciones y la tutela de los trabajadores”.