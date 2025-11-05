UTA y AETAT no llegaron a un acuerdo y habrá un paro este jueves en las líneas urbanas Tras la reunión en la Secretaría de Trabajo, el secretario general de UTA Tucumán, César González, confirmó el rechazo a las suspensiones de choferes y anunció que este jueves no habrá servicio de transporte público en las líneas urbanas de la capital.

Luego del encuentro en la Secretaría de Trabajo, el secretario general de UTA Tucumán, César González, expresó su rechazo a las medidas adoptadas por las empresas de transporte nucleadas en AETAT, que ratificaron las suspensiones rotativas de choferes.

“Los empresarios han ratificado las medidas que implementaron. Nosotros rechazamos en todo y cada uno de los términos. Dejamos en claro que no vamos a aceptar bajo ningún concepto la suspensión del personal”, afirmó el dirigente sindical.

González reconoció que las empresas atraviesan dificultades financieras, pero sostuvo que “suspendiendo a los compañeros no se van a solucionar los problemas del sector”. El gremio se reunió con su cuerpo de delegados para definir los pasos a seguir.

“Nunca se descarta una medida. Si no hay una solución a través del diálogo, no nos queda otra alternativa que ejercer una medida de acción directa”, advirtió el titular de UTA.

Consultado sobre la posibilidad de participar en una mesa de diálogo ampliada convocada por el municipio o el gobierno provincial, González aclaró que “no hay inconveniente en asistir si se los invita”, aunque subrayó que “el conflicto es con las empresas, no con la Municipalidad ni con la Provincia”.

Comunicado oficial de UTA Tucumán:

El paro está ratificado, se implementa desde las 0hs horas del día jueves 06. Para los colectivos urbanas que circulan en la Capital de San Miguel de Tucumán.