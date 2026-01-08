Vialidad ratificó la vigencia del reglamento de uso de la Ruta Provincial 307

De acuerdo al reglamento de uso de la Ruta Provincial Nº 307, la circulación de vehículos de gran porte se encuentra regulada según días y horarios específicos. De lunes a jueves, los camiones pueden circular de manera libre, respetando intervalos de frecuencia de cinco minutos entre unidades.

En tanto, de viernes a domingo, la circulación de vehículos de gran porte permanece restringida entre las 5 y las 23 horas. Durante el horario nocturno, de 23 a 5, la circulación vuelve a estar permitida, siempre con intervalos de frecuencia de cinco minutos.

La normativa establece además que los vehículos que no cumplan con estas disposiciones serán retenidos en los puestos de control habilitados, y aclara que se trata de una restricción de carácter permanente.

En lo que respecta a los vehículos de transporte de pasajeros, el reglamento indica que la circulación está habilitada todos los días, con intervalos de frecuencia de diez minutos, también bajo control en los puestos establecidos a lo largo del tramo regulado.

MIRA TAMBIÉN Viernes atípico en Tucumán: marcado descenso de temperatura y lluvia constante

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se remarcó que estas medidas responden a las características de la Ruta Provincial 307, un camino de montaña con sectores de calzada angosta y curvas pronunciadas, y buscan reducir riesgos, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir la siniestralidad vial, especialmente durante los períodos de mayor afluencia turística.