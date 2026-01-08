Personal policial demoró a diez personas y secuestró drogas En el marco de una causa por armas y explosivos, la policía irrumpió en domicilios de los barrios San Genaro y Los Tarcos II. Incautaron marihuana, dinero en efectivo y elementos de precisión.

Un equipo policial de la Unidad Regional Capital secuestró marihuana y demoró a 10 personas en una serie de allanamientos realizados en los barrios San Genaro y Los Tarcos II, en el marco de una causa de tenencia y portación de armas y explosivos.

Los procedimientos se concretaron tras tareas investigativas llevadas a cabo por efectivos la Comisaría Seccional Doce, quienes solicitaron las correspondientes medidas judiciales, otorgadas para este martes.

Durante los allanamientos, los uniformados incautaron cannabis, una munición, dinero, un celular y una balanza de precisión. Además, demoraron a 10 hombres y mujeres, quienes quedaron a disposición de la unidad fiscal interviniente.

