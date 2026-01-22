Alianza estratégica: Banco Macro adquiere el 50% de Personal Pay por US$ 75 millones La entidad financiera invirtió US$ 75 millones para adquirir el 50% del paquete accionario de la billetera virtual de Telecom Argentina. El acuerdo estratégico tiene como objetivo potenciar la digitalización financiera combinando la agilidad fintech con el respaldo bancario, lo que permitirá ampliar la oferta de créditos y servicios a millones de usuarios.

Telecom Argentina y Banco Macro anunciaron un acuerdo estratégico mediante el cual la entidad bancaria adquiere el 50% del paquete accionario de Personal Pay, la billetera digital de Personal. La operación se concretó por un monto de US$ 75 millones.

Esta unión tiene como objetivo principal impulsar la digitalización de los servicios financieros en Argentina, combinando la practicidad de una billetera virtual con el respaldo y la solidez de un banco líder.

Objetivos y beneficios de la alianza

El acuerdo busca fortalecer la posición de Personal Pay en el mercado fintech argentino y potenciar su crecimiento. Según informaron ambas compañías, esta asociación permitirá:

Ampliar la oferta de servicios: Personal Pay podrá incorporar a su portafolio productos financieros más competitivos, incluyendo una mayor oferta de crédito y otras herramientas.

Llegada a nuevos segmentos: Banco Macro potenciará su alcance a nuevos clientes de la mano de la fintech telco más grande del país.

Propuesta de valor única: Se busca combinar la agilidad de la billetera digital con el acceso ampliado a productos bajo el respaldo bancario.

La visión de los líderes

La operación se enmarca en una tendencia global donde bancos y fintechs colaboran para crear ecosistemas que faciliten el acceso financiero.

Jorge Brito , Presidente de Banco Macro, destacó que esta adquisición “amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes”, reafirmando el compromiso de crecimiento del banco con el país.

Roberto Nobile , CEO de Personal, afirmó que la operación es parte del “crecimiento estratégico” propuesto para la vertical fintech de la compañía, consolidándose con soluciones digitales relevantes para los usuarios.

Martín Heine , CEO de Personal Pay, señaló que este hito inicia una nueva etapa que toma "lo mejor del mundo banca y fintech" para volver a la plataforma más competitiva y relevante.

Juan Parma, CEO de Banco Macro, agregó que unir fuerzas con Telecom Argentina es la mejor opción para desarrollar nuevos modelos de negocio y crear ofertas de valor para la base de clientes de Personal.

Sobre las empresas

Esta alianza reúne a dos grandes protagonistas del ecosistema de servicios. Banco Macro cuenta actualmente con la mayor red de sucursales del país, con 558 puntos de atención y más de 8.700 colaboradores. Por su parte, Personal es el ecosistema de servicios de Telecom Argentina que brinda más de 35 millones de servicios de conectividad y entretenimiento a hogares y empresas.