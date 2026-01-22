Telecom Argentina y Banco Macro anunciaron un acuerdo estratégico mediante el cual la entidad bancaria adquiere el 50% del paquete accionario de Personal Pay, la billetera digital de Personal. La operación se concretó por un monto de US$ 75 millones.
Esta unión tiene como objetivo principal impulsar la digitalización de los servicios financieros en Argentina, combinando la practicidad de una billetera virtual con el respaldo y la solidez de un banco líder.
Objetivos y beneficios de la alianza
El acuerdo busca fortalecer la posición de Personal Pay en el mercado fintech argentino y potenciar su crecimiento. Según informaron ambas compañías, esta asociación permitirá:
-
Ampliar la oferta de servicios: Personal Pay podrá incorporar a su portafolio productos financieros más competitivos, incluyendo una mayor oferta de crédito y otras herramientas.
-
Llegada a nuevos segmentos: Banco Macro potenciará su alcance a nuevos clientes de la mano de la fintech telco más grande del país.
-
Propuesta de valor única: Se busca combinar la agilidad de la billetera digital con el acceso ampliado a productos bajo el respaldo bancario.
La visión de los líderes
La operación se enmarca en una tendencia global donde bancos y fintechs colaboran para crear ecosistemas que faciliten el acceso financiero.
-
Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, destacó que esta adquisición “amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes”, reafirmando el compromiso de crecimiento del banco con el país.
-
Roberto Nobile, CEO de Personal, afirmó que la operación es parte del “crecimiento estratégico” propuesto para la vertical fintech de la compañía, consolidándose con soluciones digitales relevantes para los usuarios.
-
Martín Heine, CEO de Personal Pay, señaló que este hito inicia una nueva etapa que toma “lo mejor del mundo banca y fintech” para volver a la plataforma más competitiva y relevante.
-
Juan Parma, CEO de Banco Macro, agregó que unir fuerzas con Telecom Argentina es la mejor opción para desarrollar nuevos modelos de negocio y crear ofertas de valor para la base de clientes de Personal.
Sobre las empresas
Esta alianza reúne a dos grandes protagonistas del ecosistema de servicios. Banco Macro cuenta actualmente con la mayor red de sucursales del país, con 558 puntos de atención y más de 8.700 colaboradores. Por su parte, Personal es el ecosistema de servicios de Telecom Argentina que brinda más de 35 millones de servicios de conectividad y entretenimiento a hogares y empresas.