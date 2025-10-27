Banco Macro y Fundación Equidad renuevan su alianza para reducir la brecha digital en Argentina A través de un programa conjunto de reacondicionamiento y donación de computadoras, ambas instituciones impulsan la inclusión digital, la educación y la sostenibilidad en comunidades de todo el país. En 2025, 78 instituciones fueron beneficiadas con equipos tecnológicos.

Con el firme propósito de achicar la brecha digital en el país, Banco Macro y la Fundación Equidad reafirmaron su alianza de más de 16 años de trabajo conjunto, destinada a promover la inclusión tecnológica y social en comunidades de todo el territorio argentino.

A través de esta colaboración, ambas instituciones impulsan un programa de fortalecimiento social que articula la recuperación, reacondicionamiento y donación de equipos tecnológicos a escuelas, hospitales, asociaciones civiles y organizaciones sociales.

Durante el año 2025, el programa permitió entregar 124 computadoras a 78 instituciones ubicadas en las provincias de Córdoba, Jujuy, Tucumán, Salta, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires y CABA.

Gracias al compromiso sostenido entre Fundación Macro y Fundación Equidad, ya son 1.051 las instituciones beneficiadas en todo el país, con más de 2.124 equipos de computación entregados desde el inicio del proyecto.

Un trabajo conjunto con impacto social y ambiental

Fundación Equidad, creada en 2001, es una organización social dedicada a reducir la brecha digital mediante la donación de computadoras recicladas y la promoción del acceso a la tecnología. En sus más de 24 años de trayectoria, ha desarrollado programas de capacitación digital para docentes, estudiantes y comunidades, además de un fuerte compromiso con la sostenibilidad a través del reciclaje y reacondicionamiento de equipos informáticos en desuso.

Esta labor no solo facilita la integración de sectores vulnerables en la era digital, sino que también contribuye a reducir el impacto ambiental y extender la vida útil de los dispositivos tecnológicos.

Más información en www.equidad.org.

Banco Macro: compromiso con el desarrollo y la inclusión

Con presencia en todo el territorio nacional, Banco Macro reafirma su propósito de pensar en grande y acompañar el desarrollo de las comunidades locales, impulsando proyectos que promueven la inclusión financiera, el crecimiento económico y el impacto social positivo.

En 2024, la inversión social de Banco Macro ascendió a $1.544.239.936, beneficiando a 134.451 personas de forma directa y a 440.195 de manera indirecta.

El banco continúa apoyando a PyMEs, emprendedores, e iniciativas de voluntariado corporativo, inclusión social, arte y cultura, generando oportunidades y valor en todo el país.

Banco Macro y Fundación Equidad demuestran que la colaboración entre el sector privado y las organizaciones sociales puede transformar realidades, impulsando una Argentina más equitativa, sustentable y conectada.

