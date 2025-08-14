Comenzaron las Fiestas Patronales de San Roque bajo el lema “Con San Roque, peregrinos de esperanza” La Parroquia San Roque inició este jueves 7 de agosto la novena en honor a su santo patrono, en el marco de las Fiestas Patronales 2025. Bajo el lema “Con San Roque, peregrinos de esperanza”, los fieles participan de una serie de celebraciones litúrgicas que se extenderán hasta el próximo viernes 15.

Cada jornada tiene un lema diferente y horarios especiales que incluyen el rezo de la novena, la Eucaristía y actividades particulares según el día, como la unción de los enfermos, la adoración al Santísimo, la cantata y el saludo al santo.

Entre los lemas destacados figuran: “La esperanza da sentido a la vida”, “María, Madre y testigo de esperanza”, “Jesucristo muerto y resucitado es nuestra única esperanza” y “La felicidad, meta del hombre por la misericordia”.

El cierre de las celebraciones será el viernes 15 de agosto con rezo de la novena a las 19:30, Eucaristía y cantata a San Roque a las 20:00, y el saludo al santo a la medianoche.

La comunidad parroquial invita a participar de cada encuentro, fortaleciendo la fe y la esperanza en esta tradicional festividad religiosa.