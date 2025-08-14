Cada jornada tiene un lema diferente y horarios especiales que incluyen el rezo de la novena, la Eucaristía y actividades particulares según el día, como la unción de los enfermos, la adoración al Santísimo, la cantata y el saludo al santo.
Entre los lemas destacados figuran: “La esperanza da sentido a la vida”, “María, Madre y testigo de esperanza”, “Jesucristo muerto y resucitado es nuestra única esperanza” y “La felicidad, meta del hombre por la misericordia”.
El cierre de las celebraciones será el viernes 15 de agosto con rezo de la novena a las 19:30, Eucaristía y cantata a San Roque a las 20:00, y el saludo al santo a la medianoche.
La comunidad parroquial invita a participar de cada encuentro, fortaleciendo la fe y la esperanza en esta tradicional festividad religiosa.