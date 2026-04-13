Murió Julio Ricardo, figura histórica del periodismo deportivo argentino El reconocido comentarista falleció a los 87 años tras permanecer internado en la Clínica Zabala. Con más de seis décadas de trayectoria, marcó una época en la radio y la televisión, dejando una huella inborrable en múltiples generaciones.

El periodismo deportivo argentino se encuentra de luto tras sufrir una nueva e irreparable pérdida. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Julio Ricardo a los 87 años de edad. El histórico comentarista se encontraba internado en la Clínica Zabala y su partida agrava la tristeza en el ambiente de los medios, que recientemente despidió a otros dos gigantes de la profesión: Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

Nacido el 18 de agosto de 1939 bajo el nombre de Julio Ricardo López Batista, fue un pilar fundamental en la consolidación y profesionalización del periodismo deportivo en el país.

Un legado familiar y más de 60 años de trayectoria

La vocación por los medios corría por sus venas. Su padre, José López Pájaro, fue el fundador del Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) y director de la revista La Cancha. Esa profunda herencia familiar forjó en Julio una destacada tradición por la lectura y el debate plural. “Había un ambiente de diversidad intelectual que me marcó para siempre”, solía recordar.

Su extensa carrera comenzó en 1957 realizando coberturas para Noticias Gráficas. A partir de allí, construyó un camino ininterrumpido que lo llevó a brillar en los canales 9, 11 y 13, y en emisoras emblemáticas como Radio Colonia y Radio Nacional.

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A lo largo de su vida profesional, compartió transmisiones con leyendas como Luis Elías Sojit, Víctor Hugo Morales y José María Muñoz, quien lo eligió como comentarista estrella de Radio Rivadavia entre 1967 y 1972.

Los hitos que marcaron su carrera

La figura de Julio Ricardo atravesó las décadas y se adaptó a los distintos formatos y épocas del fútbol y los medios:

La tragedia de Gálvez: En 1963, mientras cubría el automovilismo, fue testigo directo del accidente fatal de Juan Gálvez en la Vuelta de Olavarría, llegando a participar en el rescate del cuerpo del piloto, un episodio que lo marcó profundamente.

En 1963, mientras cubría el automovilismo, fue testigo directo del accidente fatal de Juan Gálvez en la Vuelta de Olavarría, llegando a participar en el rescate del cuerpo del piloto, un episodio que lo marcó profundamente. El éxito televisivo: En los años noventa, se convirtió en uno de los rostros más populares de la TV al frente del exitoso ciclo “Tribuna Caliente” , creado por Gerardo Sofovich.

En los años noventa, se convirtió en uno de los rostros más populares de la TV al frente del exitoso ciclo , creado por Gerardo Sofovich. Fútbol para Todos: Entre 2009 y 2013, aportó su voz y análisis a las transmisiones de la Primera División del fútbol argentino, formando una recordada dupla con Marcelo Araujo.

Entre 2009 y 2013, aportó su voz y análisis a las transmisiones de la Primera División del fútbol argentino, formando una recordada dupla con Marcelo Araujo. Paso por la gestión pública: En 1990 tuvo un breve pero destacado paso por la gestión al ser designado director de ATC (hoy TV Pública) durante el gobierno de Carlos Menem, cargo al que renunció seis meses después por diferencias políticas.

Siempre caracterizado por su equilibrio, Ricardo supo mantenerse al margen de las divisiones extremas, como la histórica disputa entre “menottistas” y “bilardistas”. “No me afilié a ningún bando, traté de rescatar y tomar cosas de ambos”, reflexionaba.

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El último gran reconocimiento

En noviembre de 2024, la Legislatura Porteña lo distinguió como Personalidad Destacada del Periodismo Deportivo. Durante aquel emotivo homenaje, agradeció el galardón recordando los multitudinarios festejos por el Mundial de Qatar 2022 y dejando un mensaje final sobre el poder de su gran pasión:

“Es el deporte, que le está mostrando al mundo que es posible vivir en paz, de no vivir en guerra ni en grietas de manera permanente. Fue excepcional lo de ese día”.