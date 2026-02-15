“Soy inocente, fui víctima”: Quique Felman rompió el silencio tras su detención en Estados Unidos El periodista estuvo 12 días preso en Miami acusado de presunto fraude a un casino. Aseguró que fue engañado en un esquema financiero que no comprendía y confirmó que el caso ya está cerrado.

Tras vivir una verdadera pesadilla que comenzó el pasado 2 de febrero, el periodista Quique Felman rompió el silencio. Luego de ser detenido en Estados Unidos y pasar casi dos semanas en una prisión de Miami-Dade, el cronista habló con TyC Sports para dar su versión de los hechos, asegurando que fue víctima de un engaño y que su situación legal ya fue resuelta.

“Soy inocente, fui víctima. Acá estoy dando la cara”, sentenció Felman, quien ya se encuentra en libertad y próximo a regresar a la Argentina.

El viaje a Las Vegas y la acusación

Según relató el periodista, todo comenzó con un viaje familiar que incluía una invitación laboral a la ciudad de Las Vegas para realizar “acciones promocionales vinculadas al ámbito del entretenimiento”.

Sin embargo, la situación se tornó oscura rápidamente. Felman explicó que, una vez en el lugar, fue “inducido a participar en decisiones financieras y operaciones que no comprendía plenamente”. Hoy, con el diario del lunes, asegura que esas maniobras “formaban parte de un esquema” diseñado para perjudicarlo gravemente.

La Justicia norteamericana lo investigó por un presunto fraude al casino Resort World, lo que derivó en su detención tras pasar un control migratorio.

12 días en “Metro West”

El periodista brindó detalles crudos sobre sus días privado de la libertad. Estuvo alojado en el centro de detención Metro West, ubicado en Miami. Allí compartió un pabellón con aproximadamente 80 personas, durmiendo en camas marineras.

“Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público y una tablet donde podía escuchar música o ver películas”, describió sobre las condiciones de su encierro.

MIRA TAMBIÉN Una mujer denunció que su hija fue mordida por un joven “therian”

Caso cerrado y regreso

Felman enfatizó que colaboró en todo momento con las autoridades estadounidenses y que cumplió con todas las obligaciones para recuperar su libertad. “El caso está cerrado”, afirmó, despejando dudas sobre su estatus legal para volver al país.

“Quiero dejar en claro que nunca tuve intención de participar en ninguna maniobra ilegal ni de perjudicar a nadie. Me considero una persona trabajadora, que hace años trabaja en los medios y jamás pondría en riesgo mi trayectoria y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores”, concluyó.

TyC