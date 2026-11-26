43 a favor y 29 en contra: el detalle de cómo votó cada senador la reforma electoral El Senado aprobó el proyecto que propone suspender las PASO en 2027 e incorpora Ficha Limpia, cambios en la Boleta Única de Papel y la posibilidad de afiliación digital a los partidos.

El Senado aprobó este jueves el proyecto de reforma electoral impulsado por La Libertad Avanza, que establece la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin abstenciones ni ausencias. Tras conseguir media sanción, ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

La votación contó con el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. Los 72 integrantes de la Cámara alta participaron de la definición.

Qué otros cambios incorpora la reforma electoral

El proyecto contempla modificaciones permanentes al sistema electoral. Entre ellas, incorpora la posibilidad de realizar afiliaciones digitales a los partidos políticos, mediante validación de identidad con DNI o autenticación biométrica.

También mantiene la Boleta Única de Papel (BUP), pero habilita la opción de votar por lista completa. Además, reduce del 5% al 2,5% los espacios gratuitos de publicidad audiovisual destinados a las campañas electorales.

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Otro de los puntos centrales es la incorporación de Ficha Limpia, que impedirá ser precandidato o candidato a cargos electivos nacionales a quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia. La restricción también alcanzará a determinados funcionarios públicos, como ministros, secretarios y directores de empresas estatales.

La iniciativa prevé, además, la creación de un Registro Público de Ficha Limpia para facilitar la comunicación de las resoluciones judiciales y establece la obligatoriedad de un debate presidencial para los candidatos que lleguen a una segunda vuelta.

Quiénes votaron a favor

Los 43 votos afirmativos correspondieron a senadores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos espacios provinciales.

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Entre quienes acompañaron el proyecto se encuentran Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Luis Juez, Maximiliano Abad, Carolina Losada, Eduardo Vischi, Mariana Juri, Alejandra Vigo y Carlos Espínola, entre otros.

Quiénes votaron en contra

Los 29 votos negativos correspondieron principalmente a integrantes del bloque Justicialista y de otros espacios opositores.

Entre los senadores que rechazaron la iniciativa estuvieron José Mayans, Alicia Kirchner, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich, Sergio Uñac y Martín Soria.

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Por Tucumán, los tres representantes en la Cámara alta votaron en contra: Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila.